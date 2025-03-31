Украину в начале апреля накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине в начале апреля ожидается пасмурная погода, с дождями и туманом. Дневная температура воздуха установится на уровне от +11 до +13, а ночью может опуститься до +2 градусов.

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Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Синоптики отметили, что снеголавинный сезон на высокогорье Украинских Карпат объявляется закрытым.

Прогноз погоды на 1 апреля

Во вторник будет облачно с прояснениями, небольшой дождь во всех регионах страны, а днем кроме юга и крайнего востока.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура +5…+7 °С, днем в среднем +11… +13 °С, на юге – до +19 °С.

Прогноз погоды на 2 апреля

В среду снова прогнозируют осадки: от умеренного до небольшого дождя в западных областях, на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и в Крыму. На остальной территории страны облачно с прояснениями.

Температура воздуха ночью +5… +7 °С, днем +11… +13 °С, немного теплее в южных областях. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 3 апреля

В четверг пока не прогнозируют осадков, но предупреждают о возможном снижении температуры воздуха ночью – до +2… +4 °С. Днем будет немного теплее, чем раньше – в среднем +12… +14 °С.

В стране облачно с прояснениями, ветер северного направления, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что апрель 2025-го в Украине будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы ожидается менее выраженным, чем в марте. Вероятность снегопадов на равнинах почти отсутствует, однако в Карпатах снежный покров будет сохраняться в течение всего месяца.

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