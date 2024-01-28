Украину ожидает заметное потепление: прогноз погоды на начало недели

В понедельник, 29 января, практически по всей территории Украины осадки не прогнозируются, вместо этого можно ожидать солнечных прояснений. Ночь будет морозной, а вот днем температура будет держаться около нуля.

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А уже с 31 января – 1 февраля в Украину придет резкое потепление. Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

По данным Укргидрометцентра, осадков 29 января в Украине не ожидается: во всех областях прогнозируется переменная облачность.

Ночная температура на юге страны будет колебаться в диапазоне +1...-1, на востоке – от -1...-3 до -3...-5.

В центральных и большинстве западных регионов столбики термометров ночью опустятся до -2...-4, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях – несколько холоднее, -3...-5.

На севере, в Черниговской и Сумской областях, а также в Киеве ожидается -4...-6.

День понедельника будет достаточно прохладным, преимущественно +1...-1. Немного более холодным станет 29 января для Луганщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины: там ожидается 0...-2.

На западе морозов днем не будет: там столбики термометров поднимутся до 0...+2 на Львовщине и Волыни и до +2...+4 на Закарпатье.

А вот в среду-четверг в Украину придет настоящее потепление, прогнозирует Диденко.

"С 31 января – 1 февраля прискачет в Украину резкое потепление, пусть и с осадками, но до +3+8 градусов, а на юге и на юго-западе – до +8+12 градусов!" – отметила синоптикиня.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, какую погоду прогнозируют синоптики на следующую неделю в Киеве.

Также синоптик рассказала, какие "сюрпризы" готовит погода. В частности, украинцам следует готовиться к чередованию заморозков и потеплений.