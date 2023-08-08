Украину ожидает контрастная погода, будут дожди: синоптики уточнили прогноз на среду. Карта

В Украине в среду, 9 августа, жара продолжится на юге и востоке. На западе будет свежо, комфортная температура также ожидается в центре и на севере.

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Соответствующие данные опубликовал на своем сайте Укргидрометцентр. Согласно прогнозу синоптиков, осадки 9 августа пройдут только в Волынской и Львовской областях.

На западе и севере будет до +24 максимум. В центральном регионе на несколько градусов теплее, до +25, местами +26. Погода на юго-востоке будет по-настоящему летней. Воздух прогреется до +27 или даже до +28.

Самая высокая температура в среду ожидается на Запорожье, до +29 градусов днем.

Синоптики также предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Житомирской, Винницкой, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях и в Крыму.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В Киеве в ночь на 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2 градуса. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

– Что касается общей метеорологической ситуации в августе 2023 года, то синоптики говорят, что погода порадует солнцем и жарой, однако будет достаточно и дождей с грозами. Последний месяц лета будет более похож на июль.

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