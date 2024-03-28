Украину накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

После небольшого перерыва 29 марта в Украину снова вернутся дожди. Синоптики прогнозируют осадки абсолютно во всех регионах нашей страны.

В то же время ожидается существенное потепление вплоть до +21 градуса. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Существенные дожди будут в Черновицкой, Ивано-Франковский, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ривненской областях. При этом на Закарпатье будут кратковременные дожди и переменная облачность.

Также дождь в течение дня прогнозируют в центре, на севере и на востоке Украины. В южных регионах осадки будут менее интенсивными.

Самая высокая температура воздуха будет в Одесской, Херсонской, Николаевский областях и в Крыму. Здесь столбики термометров покажут +17…+21 градус.

В Харьковской, Луганской, Донецкой областях синоптики прогнозируют 29 марта до 19 градусов тепла. Немного прохладнее будет в центре и на севере Украины.

В Черкасской, Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях в течение дня будет +12…+14 градусов. Также достаточно высокая температура будет на западе. В этой части страны синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не предвидится заморозков.

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