Украину на выходные накроет магнитными бурями: кому надо быть осторожным

На выходные прогнозируется магнитная буря. В субботу, 10 мая, активность солнечных вспышек еще будет низкой, а вот в воскресенье, 11 мая, она достигнет средней мощности, в этот день метеозависимые украинцы могут ощутить влияние вспышек на Солнце на себе.

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Такой прогноз появился на ресурсе Meteoagent. Как пережить солнечную бурю с минимальным дискомфортом, рассказывает OBOZ.UA.

На выходные, 10 и 11 мая, снова возможна магнитная буря. Прогнозируется, что в субботу солнечная активность еще будет низкой - с К-индексом 2.1. А вот в воскресенье вспышки на Солнце будут более интенсивными: К-индекс 3.67 входит в диапазон магнитных бурь средней интенсивности.

По сравнению с предыдущими двумя днями – 8 и 9 мая – когда фиксировались К-индексы 5 и 7 соответственно (что соответствует сильной магнитной буре), активность вспышек на Солнце в выходные значительно уменьшилась. Впрочем, метеозависимые люди могут ощутить на себе влияние даже магнитной бури средней мощности.

Чтобы минимизировать это влияние и избежать значительного ухудшения самочувствия, следует еще накануне усиления солнечной активности придерживаться ряда рекомендаций. Так, среди советов медиков – полноценный сон, ряд рекомендаций по питанию и избегание чрезмерного нервного напряжения и стрессов.

Итак, чтобы бури на Солнце не привели к "бурям" в организме, а периоды повышенной солнечной активности как можно меньше влияли на самочувствие, необходимо:

- наладить режим сна, высыпаться;

- позаботиться о режиме питания и о том, чтобы пища, которую вы употребляете, была здоровой;

- хотя бы на период повышенной солнечной активности ограничить потребление острого, соленого, жирного, алкоголя и кофе;

- пить травяные чаи и достаточное количество воды;

- чаще бывать на свежем воздухе, избегая при этом длительного пребывания на солнце;

- делать легкие физические упражнения для улучшения самочувствия и бодрости;

- стараться избегать конфликтов и стрессовых ситуаций;

- принять контрастный душ утром, чтобы взбодриться, и ванну вечером для расслабления;

- при наличии хронических заболеваний следует избегать переутомления и на всякий случай запастись необходимыми медикаментами.

Напомним, по прогнозам синоптиков, ближайшие выходные будут дождливыми. Жара же и вовсе пока откладывается на неопределенное время. Так, к началу следующей недели возможно повышение температуры воздуха до +19 градусов, и лишь с 14-15 мая столбики термометров в Украине могут подняться на несколько градусов выше этой отметки.

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