'Украинцы дают нам всем шанс': Тимоти Снайдер рассказал, что будет с миром в случае победы России в войне. Видео

Мир должен помочь Украине победить, если хочет видеть Европу безопасной. Украинцы своим сопротивлением дают миру шанс, но если Запад отступит и не предоставит достаточной поддержки, последствия могут быть катастрофическими.

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Только активная поддержка Украины может гарантировать стабильность в мире. Такое мнение высказал историк Тимоти Снайдер в интервью АР.

"Если вы хотите иметь безопасную Европу, вы должны иметь сильную Украину. Если будет остановка войны, это будет время Европы. Если Европа не проснется в это время, то все будет гораздо хуже. Не только для Украины, но и Европы. С ситуацией, с которой мы столкнемся, Россия взяла паузу, а затем снова начала войну. А США в это время отстранились", – сказал он.

По его словам, сейчас мы переживаем момент, сравнимый с 1938 годом. Украинцы своей борьбой остановили катастрофическое развитие событий, но если мир отступит и позволит нашему государству проиграть, это может повлечь за собой новые большие войны.

"Украинцы покидают нас там. Покидают нас в 1939 году. Но если мы отступим, если мы не будем их поддерживать, если мы позволим им проиграть, то не то, что это точно так же. Но я думаю, мы можем ожидать еще больше больших войн. Любой серьезный историк вам скажет, что войны непредсказуемы и что победы в войнах почти никогда не такие, как вы надеетесь. И, конечно, в нравственном смысле", – объяснил Снайдер.

По его словам, Запад должен сосредоточиться не только на том, что нужно Украине для победы, но и как обеспечить поражение России. Он также подверг критике людей из окружения президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, не понимают стратегии этой войны и ее последствий для мира.

"Украинцам нужно определиться, когда следует бороться, и что такое победа. Я думаю, если вы являетесь жителем западного мира, вы должны сконцентрироваться, что вы можете делать, чтобы сделать украинскую победу возможной. И чтобы не повторяться, есть обязательный стратегический вопрос, который люди Трампа не понимают. Они не понимают, что нужно Украине, чтобы победить, и как нужно помогать Украине, чтобы Россия проиграла", – сказал историк.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп считает, что США уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором. По его словам, они "были в контакте", и это станет первыми официально признанными переговорами между Путиным и президентом США с начала 2022 года.

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