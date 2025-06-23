Украинский журналист Есипенко вышел на свободу из тюрьмы в оккупированном Крыму: все подробности дела

Журналист "Радио Свобода" Владислав Есипенко вышел на свободу из тюрьмы во временно оккупированном Крыму. В неволе он находился более четырех лет по вымышленным обвинениям россиян, в частности в "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств" и сборе информации "в интересах украинских спецслужб".

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. Он поздравил украинского журналиста с возвращением домой и поблагодарил каждого, кто работал над его освобождением.

"С возвращением домой. Спасибо каждому, кто работал над освобождением Владислава Есипенко", – написал чиновник.

Ермак напомнил, что в октябре 2024 года в рамках Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале выступала жена Владислава, Екатерина Есипенко, которая рассказывала детали плена своего мужа. Также женщина приложила немало усилий для его освобождения.

Напомним, что Владислав Есипенко – внештатный журналист (фрилансер) проекта Крым.Реалии (Радио Свобода). Он показывал социальные и экологические проблемы в Крыму, делал опросы на улице и репортажи о жизни на оккупированном полуострове. 10 марта 2021 года сотрудники ФСБ задержали уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко и жительницу Алушты Елизавету Павленко, которые присутствовали на акции возложения цветов в Симферополе ко дню рождения Тараса Шевченко. Есипенко тогда увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его поместили в изолятор Симферополя.

Через несколько дней в Федеральной службе безопасности Российской Федерации заявили, что задержали в Крыму Владислава Есипенко и обвинили его в "разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб".

Россияне утверждали, что во время обыска из автомобиля Есипенко был изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, которое задержанный якобы хранил "для собственной безопасности".

В ФСБ отметили, что Есипенко якобы дал показания и признался, что собирал информацию "по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР (Службы внешней разведки) Украины полковника Кравчука В.А".

В Службе внешней разведки Украины прокомментировали задержание журналиста, назвав это пропагандистской акцией. В СВРУ отметили, что таким образом Россия хочет переложить на Украину урегулирование конфликта на Донбассе, дискредитировать "Крымскую платформу" – саммит по деоккупации полуострова, а также отвлечь внимание местных жителей от имеющихся проблем.

Посольство США в Киеве осудило незаконный арест Есипенко в Крыму и назвало его политически мотивированным. В заявлении говорилось, что оккупанты не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, а Россия не может самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих судебных процессах.

В мае 2021 года Есипенко рассказал, как его задержали и пытали в Крыму сотрудники ФСБ РФ. От пыток у него потрескался язык и начал кровоточить. Также оккупанты заставляли его отжиматься, били током и ногами, угрожали убийством.

В феврале 2022 года так называемый Симферопольский районный суд во временно оккупированном Крыму незаконно приговорил Есипенко к шести годам лишения свободы. Также гражданину Украины назначили штраф в размере 110 тысяч российских рублей.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля 2025 года в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену с августа 2023 года. Страна-агрессор РФ значительно позже признала ее задержание, так же она скрывала факт смерти женщины в неволе.

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