Украинский пранкер "вторгся" на онлайн-встречу российских производителей дронов. Видео

Во время закрытого совещания российские чиновники и производители беспилотников обсуждали развитие БПЛА, когда к видеоконференции неожиданно подключился посторонний участник. После его вопросов и заявления о том, что он является сотрудником СБУ, присутствующие начали покидать встречу.

Видео дня

Посторонним участником оказался украинский пранкер Евгений Вольнов ("Майор Чернобаев"). Он рассказал об этом в своём Telegram-канале, опубликовав фрагмент записи совещания. По его словам, в нем принимали участие представители Минпромторга РФ, Росавиации, Авиационного реестра России, руководители оборонных заводов и предприятий — производителей БПЛА.

Что обсуждали россияне

На обнародованных кадрах, в частности, виден заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин, представительница Авиационного реестра России Евгения Гвоздицина и заместитель директора подразделения предприятия "Радар ммс", занимающегося беспилотниками, Евгений Сиваев.

Видео начинается с выступления Потемкина. Он рассказывает о количестве заявок на сертификацию беспилотников, поступивших в Росавиацию.

"Всего в Росавиацию поступило 33 заявки на сертификацию различных типов беспилотников", — сказал он.

По словам Потемкина, семь заявок были отозваны, а восемь — сертифицированы. Еще 18 заявок, по его словам, находятся в работе.

"Соответственно, сейчас мы с вами работаем, сколько у нас получается? 18 заявок, которые у нас с вами находятся в работе. У Китая — 70. Есть к чему стремиться", — сказал заместитель руководителя Росавиации, после чего рассмеялся.

После этого Потёмкин призвал присутствующих выстраивать свою работу более ответственно, чем коллеги из Китайской Народной Республики.

Вольнов в своем посте также заявил о зависимости российского производства беспилотников от китайских комплектующих.

"Оказалось, что вся их широко разрекламированная национальная программа по производству БПЛА, "импортозамещение", трещит по швам, поскольку без китайских деталей российский ВПК — это абсолютный ноль", — написал пранкер.

В ходе встречи обсуждалось, что российские производители не смогут собрать или сертифицировать ни одного дрона, если Пекин не предоставит очередную деталь или плату.

"Собралась эта сброд, чтобы обсудить, как выкрутиться и нарисовать фейковые отчеты для Кремля, но сеанс внезапно прервался", — говорится в посте Вольнова.

Пранкер задал вопросы участникам

Впоследствии к видеоконференции присоединился Вольнов и обратился к присутствующим с вопросами. Он поинтересовался, почему украинские инженеры могут за три недели собрать эффективные и боеспособные БПЛА, тогда как Росавиация и присутствующие производители за три года и миллиарды рублей в рамках национального проекта могут создать лишь сертификаты для отчетности перед Минпромторгом.

"Кто из присутствующих в этом зале готов взять на себя ответственность за то, что пока противник воюет, вы просто осваиваете бюджеты?" — спросил пранкер.

Потемкин поинтересовался:

"А вы кто?"

Вольнов ответил:

"Дронтех".

После этого заместитель главы Росавиации уточнил:

"В паспорте тоже так написано?"

На это пранкер ответил:

"В паспорте написано СБУ. Спасибо за информацию. Всё записано, вы все записаны. Спасибо за очередную порцию интересной и оптимистичной информации. Готовьтесь появиться на "Миротворце"."

После этого участники конференции начали покидать видеоконференцию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Евгений Вольнов уже вмешивался в онлайн-конференцию российского министерства экономики, в которой участвовали представители оккупационных администраций на временно захваченных территориях Украины. Во время разговора пранкер упомянул статью 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена") и спросил участников, как они собираются жить с перспективой получить до 10 лет лишения свободы.

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