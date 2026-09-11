Украинский межцерковный совет: как более 1300 христианских общин укрепляют потенциал Украины

Украинский межцерковный совет (УМС), объединяющий 20 духовных управлений и христианских движений, около 1300 церквей и около 100 000 членов, получил государственную регистрацию в качестве религиозной организации и духовного управления. Соответственно, организация также приобрела статус юридического лица. При этом история УМР началась почти 20 лет назад.

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Об этом шла речь на пресс-конференции "Украинский межцерковный совет. Новый этап многолетней истории" в Киеве.

Председатель УМР, старший епископ Харизматической Евангельской Церкви Украины Андрей Тищенко назвал юридический статус закономерным результатом многолетней деятельности Совета. По его словам, во время полномасштабной войны церкви существенно расширили своё общественное присутствие благодаря гуманитарной помощи и евангелизации.

Участники пресс-конференции особо подчеркнули роль церквей в процессах государственного строительства. Речь шла не только о религиозной деятельности, но и об участии христианских общин в формировании гражданского общества, поддержке государства в условиях войны, развитии волонтерского движения, капелланства, оказании гуманитарной помощи и сохранении национальной идентичности.

Отдельно участники обсудили службу христиан в армии. Епископ Тищенко сообщил, что из его объединения с начала полномасштабной войны через армию прошло около тысячи человек. Также из всех церквей УМР 44 капеллана имеют полномочия на соответствующее служение в силах обороны Украины. Начальник Отдела по делам религий Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Вячеслав Горшков пояснил, что капеллан, служащий в соответствии с законом о военном капелланстве, является офицером и полноценным военнослужащим.

Заместитель председателя УМР, председатель христианского гражданского движения "Всі разом!" Руслан Кухарчук пояснил, что история Совета прошла несколько этапов. По его словам, большинство церквей, входящих сегодня в УМР, сформировались в период 1988–1994 годов, а активное формализованное взаимодействие и создание Украинского межцерковного совета произошли около 20 лет назад.

Президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филипович подчеркнула роль УМР в религиозном плюрализме Украины и отметила активность харизматических церквей во время войны. "Я думаю, что этот барьер, который возводился много лет, пал. Все увидели, что харизматические церкви – это люди и церкви, с которыми необходимо взаимодействовать", – сказала Филипович. По её словам, особенностью этих церквей является быстрота реакции на общественные потребности.

Вячеслав Горшков назвал регистрацию УМР "знаковым событием". Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения существенно возросло взаимодействие религиозных организаций с государственными структурами. Горшков также заявил о переходе государства к партнерской модели взаимодействия с религиозными общинами.

Участники говорили о роли церквей в сохранении украинской идентичности – в Украине и за рубежом. Также они подчеркнули, что в процессе европейской интеграции чрезвычайно важно сохранение и защита фундаментальных для Украины христианских ценностей, защита института брака и семьи.

Епископ Андрей Тищенко отдельно рассказал о международной адвокационной деятельности представителей евангельских церквей, в частности в США, Южной Америке и Африке. Подводя итог сказанному, он подчеркнул: справедливо и закономерно, чтобы голос 1300 церквей Украинского межцерковного совета наконец был представлен во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций в качестве полноправного члена этого учреждения.