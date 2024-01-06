Украинский богатырь Бронко Нагурски – легенда американского футбола: правда и мифы о жизни спортсмена

34 года назад, 7 января 1990 года, из жизни ушел выдающийся спортсмен

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Футболиста НФЛ США и профессионального борца-рестлера называют одним из самых известных американских спортсменов. Берт Рэндолф Шугар в своей книге "100 великих спортсменов" включил его в свой рейтинг наряду с Мохаммедом Али, Диего Марадоной и Уэйном Гретцки. По мнению Шугара, Нагурски известен не только спортивными рекордами, но и огромным количеством правдивых – или сочиненных – о нем историй и мифов. Чемпионом НФЛ Бронко Нагурски становился три раза, в команду всех звезд его включали четыре раза, он входил в "Команду десятилетия" и Сборную игроков Лиги, составленную из лучших игроков за все 75 лет ее существования, а уж в сколько сборных он вошел в 80-х и 90-х годах ХХ века, историки спорта и сосчитать не берутся.

Тренировки с продовольственными коробками

Бронко – Бронислав – Нагурски родился в ноябре 1908 года в семье выходцев из запада Украины. Его родители жили в Канаде, что не помешало Брониславу сделать спортивную карьеру в США. Родители с раннего возраста приучали сына к труду – он разносил коробки с продуктами из магазина, которым владел отец. Нагурски не воспринимал такую нагрузку как наказание – наоборот, впоследствии он говорил, что работа поспособствовала его физическому развитию. Бронислав на собственном примере доказал, что тренировками – даже если они касаются всего лишь продовольственных коробок – можно достичь прекрасной физической формы и мышечной массы без пищевых добавок, и химии.

"Надеюсь, в поле я был без лошади?"

Впервые свои спортивные таланты Бронислав проявил, играя в команде Университета Миннесоты. О том, как он в нее попал, поклонники футболиста рассказывают смешную байку. Если верить ей, тренер команды Док Спирс, совершая поездку на автомобиле, заблудился и решил спросить дорогу у пахавшего плугом землю молодого человека. Его поразила развитая мускулатура парня, но когда тот поднял свой плуг для того, чтобы… показать дорогу, Спирс понял, что он – настоящая находка для его команды. Когда, спустя какое-то время, байку рассказали самому Нагурски, он спросил: "Надеюсь, в поле я был без лошади?"

"Одиннадцать Бронко Нагурски"

Отыграв три года в "Миннесоте", в 1930-м году Нагурски перешел в клуб "Медведи Чикаго", где ему предложили невиданные по тем временам деньги – 5 тысяч долларов в год. В Национальной Футбольной Лиге Бронислав, которого к тому времени уже называли Бронко, он моментально стал знаменитостью, поскольку мог играть сразу на трех позициях – как в обороне, так и в нападении: фуллбека, лайнбекера и тэкла. Причем, спортсмен часто менял свои позиции в течение одного матча, переходя от защиты в нападение, а затем – обратно. Недаром спортивный обозреватель Грантленд Райс, комментируя матч, сказал, что идеальная команда по американскому футболу – это "одиннадцать Бронко Нагурски".

Нагурски остановила только… кирпичная стена

Когда Нагурски попал в НФЛ, он – при росте метр 88 сантиметров – весил 107 килограмм, такая физическая мощь наравне с выносливостью для игроков в американский футбол является, пожалуй, одним из самых важных показателей. Знаменитый тренер и игрок в американский футбол Джордж Халас говорил, что все тело Нагурски состояло из мышц, костей и кожи – на нем не было ни грамма жира: "Я видел многих людей, но такого сложения не было ни у кого". На поле Нагурски можно было увидеть издалека – его шлем был гораздо больше, чем у остальных игроков. При этом он бегал с живостью, которую трудно было ожидать от такого великана, а на лице у него была написана такая решительность и непреклонность, что игроки команды-соперника готовы были сдаться без боя, а его руки обладали такой силой, что казалось, скорее разорвут мяч, чем кому-нибудь его отдадут.

Про соперников Нагурски говорили, что им не позавидуешь: американский футбол того времени называли "драчливым" – стычки между спортсменами были самым обычным явлением, но противостоять Бронко было очень сложно – практически невозможно. Известен случай, когда один из игроков потерял сознание после столкновения с Нагурски. Придя в себя и отвечая на вопрос тренера, все ли в порядке, он ответил: "Спасибо, сэр". А потом, обведя взглядом трибуны, спросил: "Но как эти люди так быстро успели подняться наверх?" Что до того, чтобы остановить самого Нагурски, когда он атакует, то тут мнение спортсменов очень образно выразил футболист Бенни Фридман, сказавший, что это все равно, как если бы "стрелочник попытался остановить паровоз голыми руками".

В подтверждение этих слов рассказывают историю, которая произошла на матче с "Портмундскими спартанцами", когда Нагурски завладел мячом буквально за несколько секунд до финального свистка. Продвигаясь к воротам команды-соперника, раскидав, как кегли, тех, кто стоял у него на пути, и стряхнув с себя игроков, которые решили повиснуть на нем. Остановила Нагурски… кирпичная стена, в которую он врезался на полной скорости. Говорят, что, придя в себя, он сказал: "А тот – последний – парень неплохо мне врезал!"

Прибавка в тысячу долларов

Игру в американский футбол Нагурски успешно совмещал с занятиями борьбой, демонстрируя в ней столь же серьезные успехи. Чемпионом мира в супертяжелом весе он – по версиям разных ассоциаций – становился три раза, за что вошел в зал славы профессиональных борцов. Однажды в течение недели он провел восемь борцовских поединков, параллельно сыграв пять матчей за "Медведей Чикаго". В 1938 году Бронко попросил у тренера прибавку в тысячу долларов, но тот отказал ему. Тогда Нагурски – в возрасте 29-ти лет – ушел из футбола и сосредоточился на борьбе. Во время Второй мировой войны, в 1943 году, когда весь молодняк "Медведей" был мобилизован на фронт, Бронко на один сезон вернулся в свою команду и в очередной раз вывел ее в чемпионы НФЛ, после чего расстался с футболом окончательно. Эта история нашла свое отражение в романе Уильяма Голдмана "Магия", ставшем основой сценария фильма "Сердца в Атлантиде", главную роль в котором сыграл Энтони Хопкинс.

Хозяин бензоколонки

Из спорта Нагурски ушел в 1960 году, основав скромный бизнес – он открыл бензоколонку. Она очень быстро приобрела известность, потому что почти все клиенты вынуждены были возвращаться туда, если крышку бензобака закручивал хозяин. В руках у этого богатыря была такая сила, что открутить ее не мог никто кроме него Бронко Нагурски не стало 7 января 1990 года – он умер на 82-м году жизни.