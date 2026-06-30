Украинские фамилии, связанные с давно забытыми профессиями: список может удивить

Украинские фамилии нередко скрывают интересные страницы прошлого и могут рассказать о профессиях, которых уже давно не существует. Немало современных фамилий происходят от ремесел и занятий, которые были распространены ещё несколько веков назад, но со временем исчезли вместе с изменениями в обществе.

Видео дня

Исследователи объяснили, какие фамилии сохранили память об этих забытых профессиях и что они означают. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

В работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько анализирует происхождение таких родовых фамилий, которые сформировались в период становления и развития промышленности на украинских землях.

Фамилии, связанные с забытыми профессиями

Гамерник – родовое имя, берущее начало от древнего ремесла, связанного с металлургией. В прошлом "гамарней" называли кузницу, где обрабатывали металл и изготавливали изделия из него. Сегодня эту фамилию носят более 140 украинцев, преимущественно жители Приднепровского региона.

Еще одна фамилия с профессиональными корнями – Рудник. Она происходит от слова "рудокоп" и связана с людьми, которые занимались добычей полезных ископаемых. Отдельно существует и вариант Рудницкий, который, вероятно, указывал на местность, где был распространен рудный промысел.

Фамилия Гутник также имеет производственное происхождение и связана со стекольным ремеслом. Так в древности называли мастеров, работавших на стеклодувных или стекольных заводах. Сейчас в Украине проживает более 3 тысяч носителей этой родовой фамилии.

Происхождение фамилий Пекар, Пекарчук и Пекарский довольно очевидно и напрямую связано с древним ремеслом хлебопеков. Такие родовые имена закрепились за людьми, занимавшимися выпечкой хлеба, и сегодня их носят более тысячи украинцев.

Отдельную группу составляют фамилии, отражающие другие традиционные промыслы – добычу угля, производство смолы или строительство. К ним относятся, в частности, Угляр, Будник и Смоляр, которые сохранили память об этих древних профессиях.

Фамилия Купец, в свою очередь, указывает на предков, которые были связаны с торговлей и умели извлекать прибыль из коммерческой деятельности. В настоящее время известно о 827 носителях этого родового имени, проживающих преимущественно в Закарпатье, Черкасской и Киевской областях.

Фамилия Крамаренко происходит от слова "крамар" и указывала на предков, которые занимались торговлей и развитием ремесла продажи товаров.

Сегодня эта фамилия достаточно распространена в Украине, ведь ее носителями считаются более 9 тысяч человек, а по частоте она занимает 319 место в национальном рейтинге. Больше всего представителей этой фамилии проживает в крупных городах, в частности в Харькове, Киеве и Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!