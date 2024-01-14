Украинская Википедия занимает 14 место по количеству статей: что читают больше всего

Количество статей в украинской Википедии по данным на 31 декабря 2023 года превысило 1,3 млн. Это 14-й показатель во всем мире.

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Об этом сообщил соучредитель ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганыч. По его информации, в прошлом году в украинской Википедии было по меньшей мере одно редактирование статей каждые 9,2 секунды.

К концу года статус администратора в украинской Википедии имеет 51 редактор. Патрульные – их здесь 567 (патрульные обозначают отдельные правки и целые статьи как проверенные) – совершили за год 155 тыс. патрулирований.

В украинской Вики ежесуточно, в среднем, создается 231 статья. "По числу статей украинская Википедия на 14-м месте в мире среди всех языковых версий Википедии", – говорит Пероганыч.

Интересно, что посещаемость статей в украинском Вики падает летом и растет во время экзаменов. Пики просмотров были зафиксированы в марте (115,9 млн.) и в мае (114,0 млн.).

Больше пользователей Вики интересуют украинские география, история, культура и искусства, архитектура, музейные дела, войска и политика. "Как показывает анализ списка 2000 самых популярных в прошлом году статей, из 150 самых высоких по популярности статей Украины касаются 80, то есть более половины", – рассказал Пероганич.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 1955 году Киев посетил известный американский фотокорреспондент Говард Сочурек. Специально для журнала Life он сделал серии снимков с видами столицы Украины, их можно посмотреть.

Тем временем украинские хакеры по группировке Blackjack сломали московского интернет-провайдера "М9ком" и снесли его серверы. Было удалено 20 терабайт данных, после чего жители Москвы остались без интернета и ТВ.

Также в России неизвестные сломали федеральный телеканал "Спас", связанный с Русской православной церковью. На экранах, с которых обычно вещают топовые российские пропагандисты, россиянам пригрозили "ударом возмездия" по Москве.

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