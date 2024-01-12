Для журнала Life: в сети показали, как выглядел Киев в 1955 году на снимках известного американского фотографа

В 1955 году Киев посетил известный американский фотокорреспондент Говард Сочурек. Специально для журнала Life он сделал серии снимков с видами столицы Украины.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какими были известны локации города почти 79 лет назад.

"Фотографии Говарда Сочурека из журнала Life. 1955 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как раньше выглядела Софийская площадь, рассмотреть Андреевский спуск, Киево-Печерскую лавру, а также Днепр и памятник Владимиру Великому.

Напомним, одним из вариантов увидеть Киев начала ХХ века, кроме фото, есть старые открытки. Они всегда были хорошей возможностью оставить для себя память о столице Украины. Бульвар Николая Михновского в Киеве проходит в Печерском районе столицы вдоль мест Черная Гора и Зверинец. С самого начала он планировался как часть Кольцевой дороги, которой так не стал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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