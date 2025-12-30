'Украинская бронетехника' в 2025 году выделила рекордные 78 млн на благотворительность

ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году выделило на благотворительную помощь более 78 миллионов гривен. Также в этом году компания уплатила рекордные налоги – 1,3 миллиарда гривен.

"В этом году наша компания перечислила в бюджет рекордную сумму налогов. И это прежде всего означает, что, несмотря на ограниченное финансирование и заказ, на постоянные ракетные обстрелы, мы развиваемся и масштабируемся. Каждая гривня из этой суммы – это инвестиция в оружие и технику, которую получит украинское войско. И это также свидетельствует, что предприятия ВПК являются опорой для экономики, и важно, чтобы государство было партнером и создавало условия для дальнейшего роста оборонки", – заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Как рассказал Бельбас, в этом году компания выделила рекордную сумму на благотворительную помощь.

"Более 78 миллионов гривен в 2025 году ООО "Украинская бронетехника" направило на благотворительную помощь. Львиная доля этой суммы – на поддержку военных, в частности на поставку вооружения, имущества и оборудования. Часть средств также направлено на поддержку и оздоровление детей из семей военных, пропавших без вести или погибших", – сообщил он.

Как свидетельствуют данные аналитической системы Опендатабот, ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году подтвердило статус крупнейшего частного производителя отрасли.