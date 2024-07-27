'Украинец казацкого рода' Давид Бурлюк: знаменитый художник-футурист, гений эпатажа и 'американский Ван Гог'

За право называть знаменитого футуриста, поэта и художника, Давида Бурлюка своим соревнуются четыре государства: Украина, Россия, США и Япония. Наша страна, вступила в эту борьбу не так давно – по сути дела, со времени признания своей независимости, имеет все шансы на победу, не зря же сам Бурлюк в автобиографии "Мои предки" называл себя "украинцем казацкого рода" и часто говорил, что он – потомок запорожцев и хана Батыя, а, значит, "татарско-запорожский футурист".

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"Художник" из второго класса

Давид Бурлюк появился на свет в 1882 году 21 июля по новому стилю (9 июля по старому) на Слобожанине близ Лебедина Сумской области – на хуторе Семиротовщина, которое с 2021 года – как улицы в Сумах и Одессе – носит его фамилию. Предки Давида по материнской линии были интеллигентами-просветителями и школьными учителями, а с отцовской – украинскими казаками, наследниками запорожцев. Рисовать Давид начал с малолетства, уже во втором классе начальной школы одноклассники называли его "художником".

"Удивительный дикий степной конь"

Семья была многодетной, и средств на ее содержание постоянно не хватало, поэтому, когда отец Бурлюка получил предложение стать управляющим графского имения на Херсонщине, это стало для Бурлюков счастливым случаем. Они поселились на левом берегу Днепра около села Чернанка – между Олешками и Новой Каховкой. Здесь Давид с братьями занимался раскопками скифских курганов, что, по мнению критиков, и повлияло на его творческую манеру: его восхищали и вдохновляли формы скифских артефактов, которые казались ему простыми и затейливыми одновременно. Впоследствии в честь культуры древних кочевников было названо организованное им сообщество художников-футуристов "Гилея" – так Геродот именовал в своих трудах лесной массив Скифии.

Вдохновлялся Бурлюк и украинской природой – особенно южной части страны, и украинским фольклором. Любимым его героем был казак Мамай, который, по мнению художника, воплощал в себе такие свойственные украинскому народу качества, как смелость, независимость и веселый нрав. Начальное и среднее образование Бурлюк получил в Сумах, Тамбове и Таганроге, а живописи учился в Одессе, Мюнхене (в Королевской академии художеств) и Париже (в Школе изящных искусств). Давида любили как студенты, так и преподаватели – один из них, австро-венгерский художник Антон Ажбе прозвал его "удивительным диким степным конем".

Гений эпатажа

В 1907 году, переехав в Москву, Бурлюк стал заниматься не только живописью, но и тем, что сейчас назвали бы арт-менеджментом: проводил выставки, устраивал поэтические вечера, работал с молодыми поэтами и художниками – открывал молодые таланты. При этом, что бы он ни делал, стилем его жизни был откровенный эпатаж, который, будучи возведенным в высокую степень, привлекал внимание к его творчеству. Так, во время жизни в Германии Бурлюк выходил на прогулку в кожухе и валенках, любил носить клетчатые – иногда специально порванные им – штаны, носил в нагрудном кармане пиджака морковку и перед выходом "в люди" рисовал на щеке птичек и лошадок. Художник смог сделать предметом эпатажа даже свой искусственный глаз, которым он обзавелся после детской травмы: именно им он "смотрел" на окружающих через лорнет, принадлежавший – согласно придуманной им истории – самому Наполеону Бонапарту. Кстати, Бурлюк часто говорил, что своим талантом художника он обязан именно этому стеклянному протезу: якобы из-за него он смотрит на мир под иным, непривычным для других, углом зрения.

"Пощечина общественному вкусу"

Свою творческую деятельность Давид Бурлюк начинал как реалист, а затем постепенно прошел этапы, связанные с импрессионизмом, неопримитивизмом, пока не остановился на футуризме и кубофутуризме. Эти авангардные живописные направления характеризуется желанием художников и поэтов ускорить ритм жизни и отразить в своих произведениях индустриализацию, как будущего мировой истории. Для этого, как считали футуристы, необходимо отказаться от "проклятого прошлого" – прежде всего, академических традиций в искусстве. Способом выражения этих идей было динамическое "движение" цветов и фигур в живописи и слов и образов в поэзии. В 1912 году группа "Гилея", в которую помимо самого Бурлюка входили также Владимир Маяковский, который, кстати, называл Давида не только другом, но и своим литературным наставников, Велимир Хлебников и другие художники, выпустила новый поэтический сборник и, одновременно, провозгласила скандальный манифест "Пощечина общественному вкусу". В нем они назвали футуризм "новым мироощущением" и предложили "сбросить с Парохода Современности" Достоевского, Толстого и Пушкина, творчество которого "непонятнее иероглифов", а также "вымыть руки, прикасавшиеся в грязной слизи книг", написанных Леонидом Андреевым, Максимом Горьким, Куприным, Блоком, "которым нужна только дача на реке".

Не менее известными стали и такие задуманные и воплощённое им в жизнь акции как устроенный ими в киевском театре аттракцион с поднятым за ножки к потолку роялем, под которым Бурлюк с Владимиром Маяковским и Василием Каменским пили чай; объявление себя "Председателем земного шара" и издание декрета "О культуре на заборах", в ознаменование которого художник собственноручно прибил к забору две свои картины – так по мнению Бурлюка должна была выглядеть городская культура. С Владимиром Маяковским он снялся в немом фильме "Не для денег рожденный".

Из Японии – в Америку

Октябрьскую революцию Бурлюк встретил с воодушевлением, ее идеология – разрушение старого ради нового – казалось, полностью соответствовала его взглядам, но вскоре разочаровался в происходящем. В 1920 году художник эмигрировал в Японию, где прожил два года. Там он написал около 450-ти картин, устроил несколько успешных персональных выставок, а затем выпустил сборник стихов "Восхождение на Фудзи-сан", который проиллюстрировал собственными рисунками в количестве 300 (!) штук. Большим успехом пользовались и организованные Бурлюком курсы обучения линуриту – рисованию на линолеуме: от желающих освоить эту технику буквально не было отбоя. В Японии художнику удалось заработать приличные деньги, которые он решил потратить на переезд в США – Бурлюк хотел стать первым американским футуристом.

"Американский Ван Гог"

И ему это удалось – в Америке Бурлюка боготворила как публика, так и критики, писавшие, что его искусство "обладает огромной жизненной силой". За присущую художнику манеру письма и яркость цветов его стали называть "американским Ван Гогом, хотя его художественное влияние распространялось на весь мир. Художника отличала высочайшая производительность труда – еще во время учебы в художественных школах Бурлюк писал по 20 (!) этюдов в день, и впоследствии свой темп не сбавлял, а только наращивал. За свою творческую жизнь Бурлюк по разным подсчетам написал от 15 до 30 тысяч полотен, за что его порой критиковали, упрекая в том, что он поставил искусство "на поток", а это категорически неприемлемо для настоящего творца.

Нет пророка в своем отечестве

Единственной страной, которая не хотела признавать произведения Бурлюка художественным явлением, был Советский Союз. Пока во всем мире его картины собирали в фонды крупных художественных музеев и часто ими экспонировались, в советских их – как и произведения других художников-авангардистов – хранили в запасниках, а то и вовсе выбрасывали буквально на помойку.

Когда накануне Второй мировой войны Бурлюк и его жена Мария Никифоровна, которую художник называл Марусей, подали в посольство Советского Союза прошение о поездке, им отказали. Посетить родину Бурлюк смог только в 1956-м году.

В Украине хранится 35 полотен Бурлюка

Давида Бурлюка не стало 15 января 1967 года – он умер в нью-йоркском Саутгемптоне. В том же году ушла из жизни и жена художника, Мария Сленевская, с которой они прожили вместе почти 50 лет. В доме в Нью-Йорке, в котором жил Бурлюк, открыт его мемориальный музей – там хранится большинство его произведений., есть они в Европе, Канаде, Японии и России. Сегодня картины Бурлюка – в том числе, и изображающие украинскую природу – продаются за колоссальные деньги. Так, на международном аукционе 2008 года его полотно "Японский рыбак" была продана за 543 тысячи долларов.

На родине художника, в Украине, находится только 35 полотен Бурлюка, при этом часть из них – в Сумском художественном музее. Осенью 2022 года во время отхода российских войск из Херсона, из Художественного музея исчезла картина Бурлюка "Сельский пейзаж", место нахождения которой на данный момент неизвестно.