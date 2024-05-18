Украина запускает платформу для объединения украинской молодежи в мире: что предусматривает

В Украине объявили о запуске проекта UA – Ukrainian Abroad, целью которого является объединение украинской молодежи за границей. Инициаторы проекта убеждены, что он создаст новые возможности для молодых людей за пределами Украины.

В частности, он поможет им принести пользу родине во время полномасштабной войны с Россией. Подробности раскрыли на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении отмечено, что над запуском проекта UA – Ukrainian Abroad, кроме МИД, работали также глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина, Молодежный совет при МИД, Экспертный совет студенчества при главе подкомитета ВР по высшему образованию.

Запуску проекта предшествовало подписание меморандума о сотрудничестве главой Молодежного совета при МИД Украины Мариной Соботюк и главой Экспертного совета студенчества заведений высшего образования Ильей Беляком. Именно эти два объединения выступили инициаторами запуска проекта.

Подписанный ими 17 мая меморандум предусматривает закрепление сотрудничества между двумя молодежными организациями вокруг совместной цели по объединению мирового украинства, в частности, молодежи за рубежом.

"Создание объединенной молодежной сети, которая будет включать организации в Украине и за рубежом, позволит усилить взаимодействие между украинской молодежью на родной земле и в разных уголках мира. Молодежный совет при МИД уже продемонстрировал свою эффективность и я убежден, что проект "UA – Ukrainian Abroad" создаст новые возможности для молодых людей, которые будут в нем участвовать, в частности, будет вдохновлять их реализовывать себя и быть полезными для государства во время полномасштабной войны", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД рассказали, что в рамках проекта создается координационная платформа, в работе которой примут участие представители Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, министр иностранных дел Украины, министр молодежи и спорта Украины и министр культуры и информационной политики Украины. Привлекут к работе платформы и других экспертов, которые будут организовывать и координировать создание сети молодежных общественных объединений в ряде стран мира.

В МИД добавили, что организаторы проекта уже приступили к активной консолидации активистов, все желающие молодые украинцы за рубежом могут присоединиться к инициативе.

"Наша приоритетная задача - построение Платформы таким образом, чтобы она могла быстро и открыто реагировать на запросы молодых украинцев. Объединив усилия Экспертного совета студенчества учреждений высшего образования, Молодежного совета при МИД и представителей разных органов власти, уже проговорен алгоритм построения проекта, и запущен процесс настройки структуры", – отметила Гришина.

Напомним, пока Украина пытается объединить украинскую молодежь по всему миру, в России вербуют молодежь на заводы по сбору "Шахедов". Из-за псевдомолодежных движений оккупанты под видом "конкурсов" с "призом" в виде едва ли не круглосуточной работы на предприятии в Татарстане, набирают новые "рабочие руки". При этом они делают это и на оккупированных территориях нашего государства.

Это происходит на фоне скандалов в самой РФ, где студенты "Алабуга Политех", которые вместо учебы собирают "Шахеды" в Татарстане, жаловались на 15-часовой рабочий день и отношение со стороны администрации.

Привлекают для работы молодежь от 15 лет.