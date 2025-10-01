День защитников и защитниц Украины: история и важность праздника

День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, является одним из важнейших государственных праздников, который чествует героев, борющихся за свободу и суверенитет страны. Этот день совпадает с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, традиционно связанным с казацким наследием.

Видео дня

В контексте полномасштабной войны с Россией праздник приобрел особое значение, ведь он подчеркивает вклад военнослужащих и волонтеров в сохранение независимости. Сначала этот праздник отмечался 14 октября, но после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году дата сместилась.

Этот праздник не только о военных, но и обо всех, кто поддерживает обороноспособность страны.

История праздника

День защитников и защитниц Украины имеет глубокие исторические корни, связанные с казацкой традицией и праздником Покрова. В советские времена в Украине отмечали 23 февраля как День защитника отечества, унаследованный от СССР. Однако после аннексии Крыма и начала войны с Россией в 2014 году празднование этой даты стало неуместным. В том же году президент Петр Порошенко подписал указ, который ввел День защитника Украины 14 октября, отменив советский праздник.

В 2021 году Верховная Рада переименовала его в День защитников и защитниц, чтобы подчеркнуть равный вклад женщин и мужчин в защиту страны. С 2023 года, после календарной реформы, праздник перенесли на 1 октября, что совпадает с новой датой Покрова.

Изменение даты празднования с 14 на 1 октября стало частью перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году. Этот шаг синхронизировал религиозные и государственные праздники, подчеркнув историческую связь с Покровом Пресвятой Богородицы, покровительницей казаков. Указ президента №455/2023 официально закрепил новую дату, сделав 1 октября выходным днем.

Значение и традиции празднования

День защитников и защитниц Украины – это не гендерный праздник, а чествование всех, кто защищает страну. Это военнослужащие ВСУ, где служат и более 68 тысяч женщин, в том числе 48 тысяч военнослужащих, из которых 5 тысяч находятся в зоне боевых действий. Также это волонтеры, медики, правоохранители, ветераны и резервисты, которые вносят вклад в безопасность государства. Праздник является возможностью поблагодарить семьи защитников, которые поддерживают их в сложные времена. Особое внимание уделяется чествованию погибших героев, чья жертва укрепила независимость Украины.

1 октября по всей Украине в общинах устраивают мемориальные акции, чтобы почтить память погибших. Это также день для личных поздравлений – украинцы благодарят своих близких и знакомых, которые служат в ВСУ, звонками или теплыми словами. Такие жесты поддержки добавляют защитникам мотивации. В школах и общественных центрах проводят лекции о вкладе Вооруженных сил в современную историю.

Во время полномасштабной войны День защитников и защитниц приобретает особое значение. Это не только праздник мужества, но и символ единства украинцев в борьбе за свободу. Он напоминает о важности каждого, кто приобщается к обороне – от фронта до тыла. Мероприятия этого дня подчеркивают благодарность общества защитникам, которые ежедневно рискуют жизнью.

День защитников и защитниц Украины 2025 года станет еще одним поводом для единения нации. В этот день украинцы не только чествуют героев, но и размышляют о цене свободы. Праздник вдохновляет молодое поколение уважать историю и участвовать в развитии страны, укрепляя ее обороноспособность.

OBOZ.UA предлагает поздравления для украинских героев, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.