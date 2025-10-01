Остановись! В Киеве почтили память погибших защитников и защитниц. Подробности, фото и видео

В Киеве в среду, 1 октября, в Киеве в 9:00 на улице Крещатик останавливалось движение транспорта. В День защитников и защитниц сотни украинцев минутой молчания почтили память героев, которые отдали жизнь за свободу нашей страны.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память и слава Героям!

Так в среду, 1 октября, в День защитников и защитниц минутой молчания почтили память Героев, отдавших жизнь за свободу нашего государства. Украинцы, которые пришли в центр города, в 9:00 склонили головы.

На улице Крещатик неравнодушные граждане стали протретами Героев, плакатами и призвали водителей остановиться, выйти из машины и склонить головы.

Кроме того, киевляне и гости города чествуют защитников Украины на Народном мемориале. Люди приносят цветы и зажигают лампадки у портретов Героев.

Напомним, в Украине с переходом православной церкви на новоюлианский календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день стал особенно близким для украинцев именно после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую функцию. Отныне оно оповещает о минуте молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

