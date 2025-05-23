С Днем Героев: искренние поздравления для защитников Украины

Украинская история полна героических событий, а пантеон национальных героев насчитывает тысячи настоящих рыцарей духа, которые защищали свою родину во все эпохи ее существования. Именно им посвящен праздник День героев, который в современной интерпретации отмечается 23 мая.

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Сейчас, когда идет полномасштабная война против жестокого и безжалостного российского агрессора, роль защитников родины в обществе как никогда велика. OBOZ.UA рассказывает, почему праздник приходится именно на 23 мая и публикует красивые поздравления для тех, кто сейчас защищает Украину от захватчиков.

Почему День героев празднуют 23 мая

Праздничную дату установил в 1941 году Второй Большой Сбор Организации Украинских Националистов. Ее назначили на годовщину убийства в Роттердаме украинского государственного и политического деятеля, военного, патриота, командира Сечевых Стрельцов Евгения Коновальца. Коробку со взрывчаткой в мае 1938 года ему прислал будущий палач народов Советского Союза Павел Судоплатов. Также в мае погибли такие идеологи украинской государственности, как Николай Михновский и Симон Петлюра.

До обретения Украиной государственной независимости День героев отмечали подпольно, а затем начали постепенно выводить в общественное пространство. После начала необъявленной российско-украинской войны в 2014 году праздник приобрел особенно большое значение. Хотя он до сих пор не имеет статуса государственного, в обществе отмечается с особым уважением.

Поздравление защитникам с Днем героев

Рідні, незламні, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милі, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівнянні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищите ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

Привітання з Днем героїв

З Днем Героїв України

Тебе вітаю щиро.

Дякую за твою мужність,

Силу, гідність й віру.

За те, що день і ніч стоїш

На варті миру й світла,

Завдяки тобі живе

Країна наша рідна.

У цей день ми вітаємо героїв,

Тих, які нас життям захищають!

Тих, які нам вірити допомагають!

Тих, які ні в чому перешкод не знають!

Тих, які Україну прославляють!

Возвращайся, пожалуйста, живым.

Я прошу не много и не мало.

Каждый вечер молюсь всем святым

Чтобы несчастье тебя не постигло.

Чтоб ангел закрыл тебя от беды,

Над тобой расправив крылья,

И чтобы пуля злой орды

Не увидела, не задела.

Ясным утром и днем дождливым,

Я шепчу в синее небо:

Возвращайся, пожалуйста, живым,

Родина ждет тебя.

Поздравляю с Днем Героев Украины! Эта важная и одновременно болезненная дата напоминает нам, какой дорогой ценой завоевывается свобода. Спасибо каждому, кто защищает наше государство и борется за независимость. Сила вашего духа вдохновляет, низкий вам поклон! И светлая память тем, кого больше нет с нами!

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Поздравляем вас с Днем Героев, наши защитники! Склоняем головы перед вашим мужеством, выдержкой и смелостью. Вы – щит нашего государства, пример несокрушимости и чести. Желаем вам силы, крепкого здоровья, надежного тыла и скорейшего возвращения домой. Мы гордимся вами и благодарны за каждый новый день.

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Поздравляем наших защитников с Днем Героев! Спасибо вам за то, что оберегаете наши семьи, города, села и будущее страны. Молимся за вас и верим в победу. Возвращайтесь живыми!

С Днем Героев! Низкий поклон каждому, кто с оружием в руках и с верой в сердце защищает Украину! В этот день – сильных, смелых, настоящих героев – мы молимся за вас, гордимся вами и верим, что победа будет за Украиной. С праздником!

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Сегодня поздравляем всех героев Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, сил, мужества, смелости и профессиональных успехов! С праздником!

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