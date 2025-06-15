Украина потеряла верного сына: на фронте погиб Герой с Одесщины

В боях за Украину погиб молодой воин Максим Быков из Одесской области. Он служил наводчиком в механизированной роте ВСУ.

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Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщили в Болградской районной военной администрации.

Быков Максим Владимирович, 26.09.1998 г. р., был уроженцем села Красное Тарутинской громады Болградского района.

В рядах Сил обороны был наводчиком 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода механизированной роты. Он вместе с побратимами защищал украинскую землю от российских оккупантов на разных направлениях фронта.

Свое последнее боевое задание защитник выполнил 10 июня 2025 года. Мама Героя потеряла единственного сына.

"Украина снова потеряла своего верного сына, который героически боролся с коварным врагом... В один миг не стало родной кровинки, не стало единственного сына у матери. Выражаем глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего земляка и Героя. Вечная и светлая память Герою", – говорится в сообщении Тарутинской громады.

О дате захоронения воина землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб воин, повар, отец двоих маленьких детей Цви Гирш (позывной "Гринч") из Одессы. Жизнь 32-летнего военнослужащего 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ оборвалась в бою на Херсонском направлении фронта.

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