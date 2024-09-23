Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик уточнила прогноз на вторник. Карта
Во вторник, 24 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. В этот день наша страна станет одной из самых теплых стран Европы.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, практически по всей территории прогнозируется ясное небо, без осадков и облаков, что позволит наслаждаться приятным теплом.
Температура воздуха днем составит от +22 до +26 градусов по Цельсию, а в некоторых регионах, где солнце светит интенсивнее, может достигнуть +28 градусов.
Особо теплая погода ожидается в центральных и южных областях. В столице ожидается солнечный и комфортный день с температурой около +25 градусов.
По прогнозу синоптикини, такая теплая погода будет длиться несколько дней, хотя возможны небольшие колебания температуры. Однако уже к концу недели, 28 и 29 сентября могут произойти изменения в атмосферных условиях, что принесет с собой осенние погодные коррективы.
В то же время, по данным Украинского гидрометеорологического центра, 24 сентября температура воздуха в течение дня будет колебаться от +23 до +28 градусов. Самые высокие температуры (+26...+28 градусов) прогнозируются на юге Украины, в частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на востоке, в Донецкой и Луганской областях.
Центральные и северные регионы, включая Киев, ожидают температуру в пределах +24...+26 градусов. Запад страны также порадуется теплом, с температурой +23...+25 градусов.
В Украине идут потоки теплого воздуха из Турции и Балкан, благодаря чему в течение текущей недели ожидается аномально теплая погода с температурой до +30 градусов. Вместе с тем в западных областях кое-где прольются дожди.
Как писал OBOZ.UA, ранее украинская синоптикиня Наталья Диденко спрогнозировала, что похолодание в сентябре не будет внезапным. Температура воздуха будет снижаться постепенно, а ожидать затяжных ливней не стоит. В целом начало осени выходит относительно сухим и теплым, говорит Диденко.
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