Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик уточнила прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 24 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. В этот день наша страна станет одной из самых теплых стран Европы.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, практически по всей территории прогнозируется ясное небо, без осадков и облаков, что позволит наслаждаться приятным теплом.

Температура воздуха днем составит от +22 до +26 градусов по Цельсию, а в некоторых регионах, где солнце светит интенсивнее, может достигнуть +28 градусов.

Особо теплая погода ожидается в центральных и южных областях. В столице ожидается солнечный и комфортный день с температурой около +25 градусов.

По прогнозу синоптикини, такая теплая погода будет длиться несколько дней, хотя возможны небольшие колебания температуры. Однако уже к концу недели, 28 и 29 сентября могут произойти изменения в атмосферных условиях, что принесет с собой осенние погодные коррективы.

В то же время, по данным Украинского гидрометеорологического центра, 24 сентября температура воздуха в течение дня будет колебаться от +23 до +28 градусов. Самые высокие температуры (+26...+28 градусов) прогнозируются на юге Украины, в частности, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на востоке, в Донецкой и Луганской областях.

Центральные и северные регионы, включая Киев, ожидают температуру в пределах +24...+26 градусов. Запад страны также порадуется теплом, с температурой +23...+25 градусов.

В Украине идут потоки теплого воздуха из Турции и Балкан, благодаря чему в течение текущей недели ожидается аномально теплая погода с температурой до +30 градусов. Вместе с тем в западных областях кое-где прольются дожди.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинская синоптикиня Наталья Диденко спрогнозировала, что похолодание в сентябре не будет внезапным. Температура воздуха будет снижаться постепенно, а ожидать затяжных ливней не стоит. В целом начало осени выходит относительно сухим и теплым, говорит Диденко.

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