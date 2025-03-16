'Ударил военнослужащего и пытался сбежать': во Львове нарушителя военного учета сочли годным к службе

Во время работы группы оповещения ТЦК с военнообязанными гражданами во Львове 15 марта произошел инцидент. Один из мужчин набросился на военнослужащих с оскорблениями и кулаками, а затем пытался сбежать.

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Как выяснилось, этот гражданин является нарушителем военного учета, после прохождения ВВК он признан годным к военной службе. Подробности сообщили в оперативном командовании "Запад" со ссылкой на информацию Львовского областного ТЦК и СП.

Инцидент между гражданином и представителями ТЦК из группы оповещения произошел накануне вечером.

"Около 21:00, на проспекте Чорновила, один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками. После выяснения, что гражданин является нарушителем военного учета, он ударил одного из военнослужащих и пытался скрыться. В настоящее время, после прохождения ВЛК признан годным к военной службе", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники обнаружили в Карпатах военнообязанного гражданина, пытавшегося нелегально перейти в Румынию. Реализовать замысел жителю Черкасщины помешало ухудшение погоды. Во время сильного ливня мужчина промок, замерз и обессилел, из-за чего уже не мог продолжать путь. Поэтому он обратился за помощью к спасателям и пограничникам.

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