Смок, замерз и истощился: пограничники нашли в Карпатах ухилянта-неудачника, пытавшегося нелегально перейти в Румынию. Фото

Житель Черкасской области отправился в Карпаты, чтобы нелегально пересечь границу с Румынией и бежать из Украины. Ухилянт тщательно подготовился: разработал маршрут, собрал необходимые вещи и даже надел камуфляж, чтобы не привлекать внимания. Однако его план провалился из-за неблагоприятных погодных условий.

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Во время сильного ливня мужчина промок, замерз и истощился, из-за чего уже не мог продолжать путь. Поняв, что самостоятельно не выберется, он позвонил по телефону спасателям, которые передали информацию пограничникам. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Еще 12 марта житель Черкасщины отправился в Карпаты, чтобы нелегально пересечь границу с Румынией. Он самостоятельно составил маршрут, собрал снаряжение и даже надел камуфляж, чтобы оставаться незаметным. Но во время ливня промок, замерз и истощился. Поняв, что сам не справится, позвонил по телефону спасателям, которые передали информацию пограничникам", – говорится в сообщении.

Нарушителю-ухилянту диагностировали переохлаждение, но его жизни ничего не угрожает. Впрочем, теперь его ждет суд за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщал OBOZ.UA, на автодороге Одесса – Рени пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали водителя микроавтобуса, пытавшегося незаконно перевезти трех мужчин призывного возраста в Молдову. 54-летний торговый представитель вез людей вместо товара.

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