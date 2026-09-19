Уберите эти вещи из своей спальни: как избавиться от постельных клопов раз и навсегда

Клопы в спальне – это кошмар, который никто не хочет пережить. Однако иногда они появляются даже в чистых домах. Сначала их трудно заметить, поскольку они маленькие, плоские и коричневые, что позволяет им быстро сливаться с фоном, хотя взрослые особи могут быть размером всего 5–7 мм.

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Однако вы легко почувствуете последствия их присутствия, когда на вашей коже появятся зудящие следы от укусов. Если вы не хотите жить с ними постоянно, от некоторых вещей лучше избавиться, пишет OBOZ.UA.

Поскольку молодых клопов трудно увидеть невооруженным глазом, и они активны преимущественно ночью, многие люди распознают их присутствие по зудящим следам на коже, которые чаще всего видны после пробуждения.

Это могут быть единичные пятнышки или характерные скопления. То, что у вас чешется кожа, не означает, что вы имеете дело с клопами, поэтому утром стоит тщательно осмотреть место, где вы спите.

Мелкие кровяные пятна, тёмные точечки, линьки или крошечные яйца насекомых – повод для беспокойства. Если клопов много, также может присутствовать неприятный, сладковатый и затхлый запах.

Клопы в спальне чаще всего выбирают тёмные, узкие места возле кровати. Они могут прятаться в швах матраса, каркаса кровати и изголовья, под плинтусами, за мебелью и даже в кучах одежды или коробках.

Иногда они также могут найти убежище в щелях цветочных горшков и кашпо, расположенных возле кровати. Поэтому в качестве меры предосторожности стоит переместить растения, особенно крупные и густые, такие как фикус, плющ, папоротник или драцена, в другую комнату.

Если вы подозреваете наличие клопов в вашем доме, начните с тщательной уборки пылесосом. В спальне обратите особое внимание на область вокруг кровати, матраса и любых щелей. Обязательно стирайте постельное белье и текстиль при высокой температуре.

Внимательно осматривайте вещи, принесенные домой, особенно подержанную мебель, одежду и вещи из комиссионных магазинов или магазинов секонд-хенд. Однако простой уборки может оказаться недостаточно, поскольку постельные клопы могут прятаться глубоко в щелях. Если проблема не исчезает, может потребоваться профессиональная дезинсекция.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что у вас завелись постельные клопы.

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