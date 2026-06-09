У Стрельцов – планы рушатся, а Львы на 'коне': гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака

Вторник, 9 июня, является очень важный днем, так как именно сегодня Венера находится в соединении с Юпитером, что делает этот день одним из самых удачных и мощных для новых начинаний.

Видео дня

Как сообщает Horoskopy.gazeta, этот день особенно удачным. Это время изобилия, эмоционального подъема, удачи в любви и финансах. Что важно, Уран будет (в Близнецах), который отвечает за внезапные перемены, новые технологии и стремление к свободе. Но, также планета создает фоновое напряжение дня.

Овен

Сегодня вы можете получить новости, которые значительно улучшат ваше настроение или изменят ваши планы на оставшуюся часть недели. Спонтанные ситуации окажутся гораздо интереснее, чем вы планировали. Вечер благоприятен для флирта и беседы.

Телец

Сегодня у вас может возникнуть желание отправиться за покупками или поднять себе настроение небольшими радостями. Особенно заманчивыми будут вещи, связанные с домом или внешностью. Постарайтесь немного замедлить темп вечером.

Главные истории дня

Близнецы

В последнее время вы, возможно, чувствуете все большее желание дистанцироваться от людей, которые истощают вашу энергию постоянными жалобами или драматизацией. Ваше терпение к токсичному поведению будет крайне низким. И это хорошо.

Рак

Сегодня вы будете неохотно уделять время работе. Исключением может стать творческое вдохновение или нестандартные идеи. Возможно, вы бескорыстно поделитесь своими знаниями с кем-то, заслужив благодарность и признательность.

Лев

Сегодня кто-то, возможно, намеренно пытается проверить твою реакцию на легкую провокацию или язвительное замечание. Не позволяй испортить себе настроение, ведь именно на это кто-то и рассчитывает. Чем спокойнее ты будешь, тем больше шансов выйти победителем из этой ситуации.

Дева

В ближайшие часы у вас появится интересная идея, связанная с вашим будущим или финансами. Однако не принимайте импульсивных решений. В этом случае время на вашей стороне.

Весы

Сегодня вы можете потратить необычно много времени на обдумывание покупки или решения, которое обычно занимает у вас всего мгновение. Не анализируйте все так тщательно, иначе вы только напрасно утомите себя. Вечером общение с любимым человеком поднимет вам настроение.

Скорпион

Сегодня вы можете особенно остро реагировать на чьи-то слова или жесты. Даже незначительное замечание засядет у вас в памяти дольше, чем следовало бы. Вечером постарайтесь не зацикливаться на ненужных проблемах.

Стрелец

Во вторник ваши планы могут нарушиться, и что-то, что вы считали уже решенным, изменится. Кто-то может выдвинуть новое предложение или передумать в последнюю минуту. Но вы все равно выйдете из ситуации невредимыми.

Козерог

Сегодня у вас может быть больше желания отправиться за покупками или насладиться небольшими радостями. Ничего плохого не случится, если вы немного ослабите контроль над своими расходами. Вечер идеально подходит для спокойных бесед.

Водолей

На работе или в рамках ваших обязанностей возникнет ситуация, требующая быстрой реакции. Не стоит слишком много анализировать, просто действуйте шаг за шагом. Вечером будет полезно отключиться от телефона.

Рыбы

Сегодня кто-то может вернуться к теме, которая, казалось, была завершена. Не поддавайтесь ненужным эмоциям и держитесь на расстоянии. Позитивная энергия вернется к вам в конце дня.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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