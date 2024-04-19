У великого стратега путина все идет по плану. Но учитывая ситуацию, которая сложилась на России, это план ее уничтожения. Что ж, нам подходит, думаю, что Китаю и другим странам тоже. Только россияне свято верят в "великого стратега" и иногда скандируют "путин помоги", стоя уже за горло в "расцвете и процветании супер-державы".

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Цікаво, що у росіян настільки коротка пам’ять, що скандуючи "путин помоги" в затопленому Орську, вони забули, що це не перший на росії весняний розлив. Можливо трошки більший за інші, але ж це банальний та стандартний для болотної московії весняний армагедець. Просто на росії люди ніколи не цікавляться життям за межами їх деревні, міста, області. Та й телебачення не дуже афішує якісь там негаразди у російського люду. Здебільшого сюжети про "открытие нового деревянного туалета" чі "новой нано-технологической линии".

Нагадаю події червня 2019 року: "Цитата з оповідання очевидця: "Всі бачили страшні кадри з Тулуна. Затоплено понад 30 населених пунктів. Лише в одному Тулуні 41 тисяча мешканців. 14 метрів висота підняття річки. У багатьох місцях вода затопила багатоповерхівки на 3 поверх. Бідні люди. Про них незабаром забудуть. Істота, яка зветься президентом, прилетіла, створила лише масу незручностей, наговорила порожніх обіцянок і вилетіла чи полетить незабаром. А нещасні люди втратили все. Приватні будинки просто змивали, багатоквартирні тепер не придатні для життя. Компенсація 100 000 рублів. Ні в чому не відмовляйте. А тепер про найголовніше. Хто їх затопив? Природа? Ви бачили дощі по численних кадрах із місць повені? Я навіть маленького дощу не бачив. Та й якими це мали бути дощі, щоб вода піднялася на 14 метрів, коли до цього рекорд був 10 метрів? 1983 року. За попереднім досвідом, я чітко засвоїв, що за всіма "природними" катастрофами стоять друзі казкового брехуна чи вибудована ним корупційна вертикаль. Ледве покопався і зрозумів. Знову він. Пояснюю. Річка Ія є притокою Ангари і вливається до неї акуратно у місці Братського водосховища. Братська гребля підпирає Ію та Оку на 300 км. вгору за течією.

У водосховищі тримали високий рівень води, щоби більше виробляти електроенергії. Вони зараз скрізь порушують. А маємо тримати нижчий, щоб при непередбачених ситуаціях (повені, дощі) водосховище могло спокійно акумулювати в "всмоктати" зайвий обсяг. Але це ще не все. Звідки ж надійшло стільки води? Дуже просто, на греблі Іркутської ГЕС, яка регулює Байкал, скидали воду. Колосальний обсяг, судячи з обмелення Байкалу. До речі, якщо знизити скидання води, то Байкал швидко прийде до норми. Але кому цю потрібну? Їм потрібна лише дешева електрика. Для кого?"…

Повінь на росії має, як природній, так й "людський" характер. Це й розграбовані, "відбудовані" на бумазі дамби, й побудовані за "нано-технологіями" ГРЕС, й дощі, й болотна місцевість, яка так й не підкорилася людині.

Тонуть у повенях міста, деревні, селища, люди, тварини. Кожен рік одне й теж саме. Жодного покарання чи жодного відшкодування. Виплати теж розікрадуть. Видадуть виключно "своїм" людям та й на тому все забудуть.

Впав будинок, бо побудували по "нано-технологіям" з гівна та палок, відшкодування 10 000 рублів. Затопило, ну десь більше виплатять. Вбило на "сво", ось тут хоч можуть росіяни гульнуть на "гробові".

Але, якщо чесно, більшості росіян байдуже на проблеми їх співвітчизників. Чи знають росіяни, за повені минулих років, загиблих, що їм ніхто не допоміг тоді? Ні, не знають. Тому свято вірять "цар хороший, бояри плохие" й скандують "путин помоги".

Не цікавитися життям навколо та жити у ілюзорному світі теле-новин, теле-серіалів, це притаманно інфантильному не розвитому суспільству, яке перебуває у часи розвинутої охлократії чи під впливом тиранії.

Росіяни це ж гомо-советікус, тобто людина вихована у лоні партії, яка живе виключно партійними наративами, тому така людина задовольняє свої потреби у інформації на рівні "кіно, смішно, по телевізору сказали". Їм достатньо сильної руки, віри, що телебачення не бреше, та мрій, що їх життя ось-ось буде таким, як обіцяють чи показують у серіалі.

Росія – це по суті, вдосконалена модель СРСР, де зібрані та застосовуються всі моделі психологічного насильства та управління масами. Народ Росії – це колективне ніщо, яке живе низовинними інстинктами, готове зжерти будь-кого, у ньому немає співчуття, немає основ безпеки. Вони живуть і гадять на своїй землі, живуть за принципом – після нас, хоч потоп. Вони вірять, що їм мусять і зобов’язані. Росіяни – це прикметник, а чи не індивідуум. Вони немає особистості. Є інстинкти низькі, тваринні.

Таким суспільством дуже легко керувати. Достатньо зрозуміти "пульс" та потреби такого суспільства й ось, на виході ми маємо росію. Концентровану віру у доброго царя, чесне телебачення, поганих боярів, бідний, але "чесний" нарід, який весь час хоче щось у когось собі забрати та поділити. Такому суспільство важливо знати, що є сильна рука, цар, який за них усе вирішить й вб’є усіх їх ворогів, варто йому на них показати пальцем. Ну, й звісно про нано-технології, які краще ніж у ворогів.

На часи свого керування путін зробив з росії гетто, якийсь табір, де живе інфантильне, концентроване зло.

Пам’ятаєте, як шкірив путін зуби у посмішці й сміявся "нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Тоді росіяни аж сатаніли, так їм сподобалося, бо ж вони думали, що це стосується лише нас, українців.

От зараз мешканці затоплених регіонів, стоячи на колінах молять "путин помоги", а мені лунає "нравится, не нравится, терпи". Й будуть терпіти, не тільки затоплення, голод, замерзати у квартирах під час комунального колапсу чи вмирати у лікарнях від неякісних чи небезпечних препаратів, бо це запрограмоване у свідомості росіян, терпіти усі приниження й обожнювати владу.

Якась частина росіян розуміє, що буде тільки гірше. Але це дуже невеличка частина. Критична більшість живе вірою у те, що каже путін та показують по телебаченню.

А гірше буде.

Бо коли риєш яму іншому, є великий відсоток вірогідності, що перший у цю яму потрапиш саме ти.

Усе своє існування срср та росія робили лише те, що знищували. Не тільки українців, а й інші нації, захоплювали, грабували, обнуляли, знищували історію, культуру, нав’язували свій язик та ментальність. Росіяни знищували й самих себе. Це знищення освіти, культури, повернення до тиранії церкви та маргіналізації суспільства. Звісно ж це й знищення екології, ресурсів.

Якщо придивитися на усе життя росіян та існування росії, як держави, то це просто процес тотальної деградації та знищення.

Усе це здебільшого приходиться на часи правління путіна, саме тому я називаю його – великий утилізатор росії.

Й ось, як люблять казати люди, полетіли бумеранги.

Пам’ятаєте ще один цікавий факт? Росіяни у 2022-му році почали казати на нас, на Україну "страна 404", тобто підкреслювати, що нас не існує.

ПАРЄ не визнала результати так званих виборів путіна і звертається до країн-партнерів зупинити всі контакти зі злочинною путінською владою.

Президент 404, тобто той, кого не існує. Цікаве завершення кар’єри. Президент 404 приведе росію до стану 404, тобто повного знищення. От запам’ятайте це передбачення.

Якщо усі ці "вибори" на росії світ до цього часу ковтав, як легітимні та визнавав злочинну владу путіна легітимною й ручкався з ним, то рішення ПАРЄ, це дзвінок до міжнародної спільноти – ігри закінчуються.

Разом з цим ПАРЄ одноголосно визнала московську православну церкву інструментом кремлівської пропаганди та впливу. Це другий дзвіночок, вже у світ папський тіар, хрестів та хоругвій. Вплив московської церкви визнається небезпечним. Оце намутив великий стратег, знищив не тільки росію, владу, а й церков.

Загалом ПАРЄ винесла багато корисних для нас та світу рішень. Ляпас за ляпасом для міжнародної спільноти, яка ще толерує до росії й заклала тверді цеглинки у фундамент допомоги Україні.

Можливо ці рішення й не швидко нам допоможуть, але те, що вони є інформаційними бомбами, це вже щось.

Як же класно буде тролити росіян оцим "президент 404", "стратег" який не визнаний світом легітимним, але визнаний світом злочинцем. Як же гарно буде бити по руках місцевих почекунів, апологетів московського патріархату, тим, що це не церква, а просто орган впливу, секта, відділ фсб.

У великого стратега путіна все йде за планом, цей план привів його до стану "404", з огляду на сталу ситуацію, яка склалась на росії, це план її знищення й до стану "країна 404" залишилося вже не багато.

Що ж, нам це підходить.