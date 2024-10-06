У пограничников Польши не работает база данных, движение транспорта приостановлено: подробности

На украинско-польской границе возникли проблемы с пропуском транспортных средств. Это произошло из-за технических неполадок в базе данных таможенной службы Польши.

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В настоящее время из - за этой неисправности полностью остановлено оформление всех категорий транспортных средств в обоих направлениях. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).

"По информации, полученной от наших польских коллег, пока не работает база данных таможенной службы Республики Польша. Из-за указанной неисправности оформление всех категорий транспортных средств в обоих направлениях временно не осуществляется. Просим учесть данную информацию при планировании поездок", – говорится в сообщении.

Это означает, что ни легковые, ни грузовые автомобили, а также другие транспортные средства не могут пересечь границу между Украиной и Польшей, пока не будет возобновлена работа базы. Сейчас продолжаются работы по устранению проблемы.

Информация о возобновлении работы таможенных служб будет предоставлена дополнительно, как только польская сторона возобновит функционирование системы.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" задержали гражданина Израиля, приехавшего в Украину по поддельному паспорту. Иностранец недолго мешкал над фальшивкой – просто неровно вырезал свое фото и наклеил поверх чужого.

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