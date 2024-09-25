'У них должно было быть все впереди': Ярослав Базилевич, жену и трех дочерей которого убила Россия, впервые написал о трагедии

Ярослав Базилевич, жена и три дочери которого стали жертвами российской агрессии, впервые открыто выразил свои чувства по поводу этой ужасной трагедии. Он описывает, как, будучи счастливым мужем и отцом, чувствовал себя самым богатым на свете благодаря своей семье, но в один момент потерял все, что имел.

Видео дня

Об этом Базилевич написал на своей странице в Facebook. "Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом, я имел сокровище и всегда понимал, что это сокровище – иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотичных детей", – говорится в сообщении.

Он отмечает, что у каждой из дочерей и жены должно было быть все впереди и в их планах и мечтах еще оставалось много светлого. Однако в одно мгновение это счастье было уничтожено.

"Все время я гордился ими и горжусь сейчас. У них должно было быть все впереди, у каждой из них. В мгновение ока я потерял ту многогранность ощущений, которые они все четверо, каждая по-своему, давали мне в течение нашей совместной жизни. Сегодня у меня есть самые лучшие, самые счастливые, самые прекрасные воспоминания – все остальное ампутировано!" – подчеркнул мужчина.

Ярослав также обращается к обществу с просьбой о помощи в создании Постоянного стипендиального фонда имени своих жены и дочерей – Евгении, Ярины, Дарьи и Эмилии. Цель – собрать 100 тысяч долларов, чтобы ежегодно студенты УКУ могли получать стипендии, поддерживающие идеалы и принципы, которые своей жизнью показали сестры Базилевич и их мама. Все они также являлись активными пластунками.

"Поэтому прошу помощи в создании Постоянного стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарьи и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена", – резюмировал Базилевич.

Дарье Базилевич было 18 лет. Она училась на втором курсе "Культурологии" в Украинском католическом университете (УКУ). Дарья была активной студенткой, ментором в Лаборатории волонтерства и пластункой. Кроме того, она занималась театром и изучала актерское искусство.

Ее старшая сестра Ярина была 21-летним добрым и светлым человеком. Она работала программным менеджером в Офисе "Львов – Молодежная столица Европы 2025". Ярина активно вовлекалась в молодежные события, часто волонтерила и имела много друзей и хобби.

Самой младшей сестре Эмилии должно было исполниться 7 лет 15 сентября. Она только перешла во второй класс Львовской школы "Рассвет". Эмилия училась играть на фортепиано в музыкальной школе и занималась плаванием. Уже с самого раннего возраста ее учили кататься на лыжах родители и сестры.

Ее маме, Евгении Базилевич, было 43 года. Она работала маркетологом, была инструктором по йоге и парфюмером. Евгения любила путешествовать и проводить время с семьей. Ее помнят как энергичную и позитивную личность.

Как сообщал OBOZ.UA, около шести утра 4 сентября Россия атаковала Львов "Кинжалами" и дронами. Семь человек погибли, из них трое – дети. 53 человека пострадали, в том числе пятеро детей. Среди жертв очередного военного преступления России – семья Ярослава Базилевича, в живых из которой остался только мужчина.

Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры наследия ЮНЕСКО.

5 сентября во Львове было объявлено днем траура. Люди принесли цветы, свечи и игрушки в дом, где ракета РФ убила мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!