У берегов Севастополя зафиксировали пятна мазута размером в несколько километров: появились новые данные о последствиях экокатастрофы

В Черном море у берегов оккупированного Севастополя обнаружили протянувшиеся на несколько километров пятна мазута. Подобные экологические катастрофы представляют серьезную угрозу для морской экосистемы.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер", ссылаясь на спутниковые снимки. Согласно снимкам, сделанным накануне, в море к западу от Севастополя отчетливо видны вытянутые пятна, длина которых варьируется от 3,5 до 9,5 километров, а ширина достигает 1-1,5 километра.

"На сделанных вчера фотографиях со спутника в море видно несколько вытянутых больших пятен к западу от Севастополя, длина их составляет от 3,5 до 9,5 километров в ширину до 1-1,5 километров", – говорится в сообщении.

Кроме этого, вдоль юго-западного и западного побережья, от мыса Фиолент до мыса Херсонес и далее до поселка Кача, заметна большая зона воды с необычной плотностью. Эта аномалия, обозначенная на фото как зона наблюдения, требует подтверждения с берега, чтобы точно определить ее происхождение и природу.

Следует отметить, что Россия понесла значительные потери в заграждениях из барж, установленных у Крымского моста в Керченском проливе. Во время осенне-зимних штормов почти половина этих конструкций была уничтожена или исчезла.

В декабре стало известно, что российские оккупанты пытаются прикрыть пробелы в заграждении у Крымского моста, что было повреждено штормом. Возле незаконного сооружения появились новые баржи, с помощью которых россияне пытаются оградить мост от атак.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря стало известно, что за месяц количество барж в Керченском проливе, установленных как боновые заграждения для защиты от морских дронов, уменьшилось вдвое. плавсредствами в начале декабря.

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