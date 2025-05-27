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Творожная запеканка как в детском садике: рассказываем, как приготовить нежное тесто

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт запеканки

Творог – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и удачных сырников, а также запеканок.

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Вкусная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки с творогом, с манкой, сахаром и молоком.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • яйца – 2 шт
  • манка – 100 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • сливочное масло – 50 г
  • молоко – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем творог с яйцами, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Взбиваем блендером или перед этим пересекаем творог через сито.

Творог для блюда

2. Добавляем манку, молоко и растопленное сливочное масло. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы манка немного набухла.

Основа для запеканки

3. Выкладываем тесто в форму, смазанную маслом. По желанию, смазываем желтком.

Сколько выпекать запеканку

Выпекаем при 200°C около 40 минут, до румяной корочки.

Готовая запеканка

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