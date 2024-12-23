Туман, местами мокрый снег и порывы ветра: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на вторник, 24 декабря

Погода в Украине во вторник, 24 декабря, будет пасмурной, в большинстве регионов на севере и западе прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом. На Левобережье ночью и утром ожидается туман – видимость 200-500 м, объявлен I уровень опасности, желтый.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. На Закарпатье и Карпатах в течение дня синоптики прогнозируют порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в западных регионах днем ожидается от 0 до +4 градуса, ночью будет от 0 до -3. В течение дня прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом.

На севере также погода будет влажной, температура днем от +1 до +5. Ночью от +1 до -1. На востоке дождей не прогнозируют, столбики термометров будут показывать днем от +4 до +8, а ночью от +1 до +4.

В южных регионах днем будет солнечно, температура днем от +7 до +9, ночью от +2 до +5. На территории Крыма воздух днем прогреется до +13 градусов.

В Киевской области во вторник прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от +3 до -2, днем до +5. В Киеве ночью около 0 градусов, днем от +1 до +3.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 24 декабря, в канун Рождества, не прогнозируют холодную погоду. Мокрый снег может пройти на западе, а вечером – на Святвечер – и на Житомирщине с Черниговщиной.

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