Как сохранить букет долго свежим и ароматным: четыре ключевых шага

Свежие цветы призваны украсить ваш дом цветом и естественным ароматом, но они могут быстро начать гнить и неприятно пахнуть, если за ними должным образом не ухаживать.

Видео дня

Флорист из If The Florist (Великобритания) предупредил, что многие люди неосознанно сокращают срок жизни своих букетов за считаные дни. Хорошая новость заключается в том, что поддерживать свежесть цветов несложно; все сводится к соблюдению нескольких ключевых привычек, пишет Express.

Стебли

Цветовод утверждает, что для сохранения свежести цветов следует каждые несколько дней срезать примерно 5-7 см от нижней части стеблей, поскольку это помогает им поглощать больше воды и дольше храниться. По словам экспертов, несмотря на то, что цветы срезают с материнского растения или корней, стебель начинает самовосстанавливаться, что блокирует поглощение воды, поэтому важно обрезать его.

Подкормка

Если к вашему букету прилагался пакетик подкормки для цветов, важно его использовать. Эти пакетики содержат сбалансированную смесь питательных веществ и антибактериальных средств, предназначенных для продления жизни ваших цветов и предотвращения появления неприятных запахов в воде.

Ежедневная замена воды

Когда одна и та же вода остается в вазе в течение длительного времени, может происходить рост бактерий, что может вызвать запах. Однако если ваши цветы имеют настолько сильный, неприятный запах, что его трудно игнорировать, возможно, пришло время от них избавиться.

Лепестки

Удаление отмерших лепестков также позволит цветку отдавать больше энергии тем лепесткам, которые в ней нуждаются. Удаление сгнивших лепестков может предотвратить быстрое распространение инфекции на остальную часть цветка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что посадить дома для красивых букетов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.