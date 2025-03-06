Цветы и чай из гуманитарки: как изменились тренды на подарки учителям к 8 марта во время войны

Украинцы никак не могут отказаться от традиций собирать деньги на праздники, чтобы поздравить учителей. Не исключение и 8 марта. Правда, мнения родителей разделились: одни видят в этом празднике советские традиции, считает его днем Клары Цеткин, а другие утверждают, что это прекрасный женский праздник и незачем от него отказываться.

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Мы расспросили родителей школьников, сколько нынче стоит поздравить учителей с 8 марта, что принято дарить и везде ли отмечают этот день.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Ценники на тюльпаны

Украинцы никак не могут отказаться от традиции школьных поборов. Был бы праздник, а собрать с родителей деньги всегда есть кому. Не исключение и 8 марта.

Отмечать его в школах будут накануне, в пятницу, 7 марта. Продавцы цветов уже повысили цены – говорят, что отбоя от желающих нет.

"Специально к этому дню завезли очень много тюльпанов. Их выращивают и в Украине, уже много теплиц и разных технологий, которые позволяют выращивать цветы у нас. Но также их везут из Нидерландов, Турции и других стран", – рассказала OBOZ.UA владелица компании по продаже цветов Виктория Симоненко.

Цена тюльпанчика в столице варьируется от 50 до 100 грн. Дешевле можно купить в супермаркете – тут они стоят 40 грн за штуку. А заказать букет тюльпанов обойдется в 1000-3500 грн и более, в зависимости от количества цветов и оформления.

В школах родительские комитеты давно позаботились о покупке цветов по оптовым ценам. Говорят, что таким образом тюльпан им обошелся в 30-45 грн.

Конфеты и чай из гуманитарки

Другое дело, подарки для учителей. Родители бурно обсуждают на форумах, что же дарить педагогам, кто должен быть в списке поздравлений – только классный руководитель или все, включая библиотекаря и технический персонал.

Кстати, есть немало школ, где учителям строго запрещено принимать подарки от родителей. Например, в одной из школ на Троещине в Киеве директором работает представительница одной из политических партий, так там все это строго пресекается.

"У нас какая-то традиция уже появилась – дарить учителям с цветами набор чая или кофе, плюс конфеты. Мне иногда просто стыдно носить такие подарки, потому что педагог на свою зарплату может и сам купить чай. Ну честно, лучше красивый букет, чем этот позор!" – поделилась с OBOZ.UA мама старшеклассницы одного из киевских лицеев.

Другая мама рассказала, что подарок классному руководителю собирали даже из гуманитарной помощи.

"Несколько мам в классе регулярно получают помощь. Им каждый месяц дают хороший чай в красивых упаковках, сладости. Им уже надоело все это есть и пить, на кухне образовался запас. Так они принесли целые чайные наборы, мы их положили в подарки, очень удачно получилось", – рассказала глава родительского комитета из Винницы.

Учителям даже премии не дадут

Также сейчас уже не в тренде дарить маленькую баночку красной икры или же дорогую колбасу. Предпочитают сладости – крафтовый зефир или конфеты, наборы фигурок маршмеллоу, бисквитное печенье макарун.

У кого немного денег, могут купить конфеты ассорти в дешевом супермаркете. Пользуются популярностью различные сертификаты на покупки в магазинах косметики.

Хотя сами учителя рассказывают, что во время войны родители чаще всего покупают букеты цветов, и, если позволяют финансы, шоколадку или конфеты приносят лично понравившемуся учителю, таким образом выражая благодарность за его работу.

"Мы бы больше радовались повышению уровня зарплат учителям. Но сейчас даже к празднику не будет премий: сказали, что у нас гендерное равенство, нет женских или мужских праздников, поэтому не положено. А так наши дети несколько раз в учебном году проводят ярмарки, где продают выпечку или домашние сладости, а вырученные деньги отправляют на ВСУ, сейчас это важнее", – рассказала учительница из Киева.

Что касается школ в прифронтовой зоне, то дети учатся дистанционно, живут в разных городах и даже выехали за границу. Поэтому там денежных сборов нет.

"Школа в Харькове, дистанционка. Дочь (староста) написала поздравление, выбрала стих, раздала каждому однокласснику по две строчки, они записали видео, малая его склеила и 8-го скинет учителю в группу класса", – поделилась одна из мам.

В среднем же, на подарки к 8 марта родители сдают от 30 до 250 грн.