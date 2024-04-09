После ряда критических публикаций (и моей на ОБОЗе) коллектив Национального музея истории Украины обратился к киевлянам с просьбой собрать 772 тысяч гривен для выполнения решения суда по уборке самовольного строительства так называемого "Храма-МАФУ" Московского патриархата возле Десятинной церкви.

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Як відомо, у вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив незаконність самочинного будівництва і зобовʼязав знести споруду та привести земельну ділянку у попередній стан КОШТОМ ОСОБИ, яка ДОПУСТИЛА ПРАВОПОРУШЕННЯ. Рішення суду набуло законної сили і перебуває на стадії примусового виконання з 2 жовтня 2023 року. Тобто більш як ПІВРОКУ Мінʼюст і вся правоохоронна система Держави НЕ ЗДАТНА виконати це рішення суду?!

І дійсно, якщо виходити із норми про ОДНУ ОСОБУ, на яку було зареєстровано цей МОСКОВСЬКИЙ МАФ в сакральному місці РУСИ-УКРАЇНИ, то забезпечити виконання рішення суду неможливо. Адже, так званий власник московського МАФу, Харон Юрій Самуїлович, він же Гедеон, не просто громадянин Росії, він - очікувано перейшов на бік російських окупантів і втік до Росії. Там в столиці Татарстану вже на Різдво 2023 року він щиро молився за за російських воїнів. УПЦ Московського патріархату лише через 3 місяця після цього звільнила його ЗА СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ з посад вікарія Київської митрополії та намісника Різдва Пресвятої Богородиці Десятинного чоловічого монастиря міста Києва.

Але я хочу Вас всіх запитати:

невже ОДИН чоловік, точніше один колаборант і фанат Кіріла-Путіна міг оформити землю, знайти кошти, збудувати й охороняти цю "російську територію" в серці Києва?

Звичайно ні.

Тож трішки історії.

В 2004 році тодішній очільник Музею історії Сергій Чайковський дав московському патріархату дозвіл на зведення на цьому місці каплиці. Тож УПЦ МП спочатку встановила намет, який згодом перетворився на деревʼяну капличку.

В 2011 році тодішній Представник Януковича у Верховній Раді Юрій Мірошниченко зареєстрував законопроект, згідно з яким держава мала б профінансувати будівництво православного комплексу біля фундаменту Десятинної церкви. Парламентська опозиція та громадськість не допустили ухвалення цього законопроекту. Натомість через два роки суд дозволив будівництво, а Уряд профінансував 10 МІЛЬЙОНІВ гривень на будівництво цього МАФу. Звісно таке рішення стало можливе вже не лише під тиском фанатів московської церкви Януковича і Азарова, а й за ОБОВʼЯЗКОВИМ погодженням Міністерства культури. Адже, на хвилиночку, йдеться про буферну зону ЮНЕСКО.

І якщо Харон, Янукович і Азаров втекли до Росії (інформації щодо того, де знаходиться Мірошниченка я не знайшов у ЗМІ), то тодішній Міністр культури Януковича-Азарова нині розбудовує національну освіту та захищає українську культуру в Києві на поважних посадах.

Михайло Кулиняк - один із керівників Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва і, прости Господи, очільник Українського товариства охорони памʼяток історї та культури.

То може ці ОСОБИ, які ДОПУСТИЛИ ПРАВОПОРУШЕННЯ, згідно рішення суду й оплатять 772 тисячі для демонтажу символу Російського світу, який у свій час вони допомогли встановити?!

Бо, яка кажуть у народі, хто її збудував - нехай нині і демонтує!

А то як бюджетні кошти освоювати, то всі вони герої, а як свої кошти дати на справу захисту української історії та культури, то нехай народ збирає!