2022. Впервые во время этой войны вспомнил Жванецкого, услышав от Столтенберга, что НАТО не является её субъектом и в ней не участвует: "Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости".

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2023/2024. Снова Жванецкий: "Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей".

2025. Извините, но вспомнилось поневоле: "У людей большое горе, они хотят поторговаться".