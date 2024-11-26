Проблема Третьей мировой не в том, когда она начнется. А в том, что для России и ее союзников она продолжается.

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Дополнительная проблема для нас – война снова, как и первые две, на нашей земле.

Но, несмотря на это, третья для нас может быть не только вызовом, но и шансом.

На этот раз Украина – не территория, а субъект, у нас есть государство и армия. А еще союзники.

Когда и они наконец осознают, что война началась, против четко сформированной оси зла будут воевать не только украинские воины.