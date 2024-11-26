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Блог | Третья мировая для Украины может быть не только вызовом, но и шансом
Проблема Третьей мировой не в том, когда она начнется. А в том, что для России и ее союзников она продолжается.
Дополнительная проблема для нас – война снова, как и первые две, на нашей земле.
Но, несмотря на это, третья для нас может быть не только вызовом, но и шансом.
На этот раз Украина – не территория, а субъект, у нас есть государство и армия. А еще союзники.
Когда и они наконец осознают, что война началась, против четко сформированной оси зла будут воевать не только украинские воины.
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