Трендовая суши-запеканка из бюджетных продуктов: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления очень вкусных салатов, а также закусок и ленивых роллов. Еще из них получится очень вкусная запеканка.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки-суши, которая готовится очень просто.

Ингредиенты:

1 (200 грамм) ст риса (лучше круглозернистого)

250 мл воды

Соль

Заправка:

5 ст.л рисового уксуса (я заменила 3 ст л обыкновенного 6% уксуса)

1 ст.л сахара

1 ч.л соли

Начинка:

400 г крабовых палочек

100 г сыра сулугуни

2-3 ст л майонеза

1 баночка намазки

2-3 ст л крем-сыра

Дополнительно:

листья нори

соевый соус

кунжут

терияки по желанию

васаби по желанию при подаче

Способ приготовления:

1. Рис отварить в подсоленной воде, добавить заправку. Перемешайте, выложите в форму для запекания смазанную растительным маслом.

2. Для начинки: смешайте крабовые палочки разобраны на волокна, сыр натертый, майонез, намазку, сыр сливочный. Выложить вторым слоем сверху на рис.

3. Запекать при 180 до золотистой корочки минут 30.

4. Полейте соусом терияки, посыпьте кунжутом и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: