Требуют минимум усилий: комнатные цветы, которые вырастают крупными

Крупные комнатные растения не всегда нуждаются в сложном уходе. Некоторые из них могут вырастать до нескольких метров, иметь эффектные листья, создавать в комнате ощущение зеленого уголка и при этом не требовать ежедневного внимания.

Главное – выбрать вид, который легко адаптируется к комнатным условиям. Эксперты рассказали о лучших вариантах эффектных и неприхотливых видов.

Мадагаскарское драконовое растение

Мадагаскарское драконовое растение, или драцена окаймленная, может вырастать до 2–2,5 метра в высоту. Она имеет тонкие стебли и длинные заостренные листья.

Это растение хорошо приспосабливается к комнатным условиям. В период активного роста его обычно поливают раз в неделю или раз в две недели, давая почве подсохнуть между поливами. Зимой воды нужно еще меньше – земля должна почти полностью просыхать.

Лучше всего поставить драконовое дерево в место с ярким, но рассеянным светом. Так растение будет расти активнее и будет иметь здоровый вид. Если на листьях появляются сильно поврежденные или сухие участки, их лучше обрезать, чтобы растение направляло силы на новый рост.

Сансевиерия

Сансевиерия, которую часто называют "тещиным языком" или змеиным растением, – один из самых простых вариантов для дома. Она имеет жесткие, вертикальные листья, которые придают пространству четкую форму и хорошо растет даже в минималистичных интерьерах.

Главное преимущество сансевиерии – ее выносливость. Она может расти при слабом освещении, спокойно переносит нерегулярный уход и не любит чрезмерной заботы. Самая большая ошибка – слишком частый полив. Для сансевиерии важна хорошо дренированная почва. Поливать ее нужно лишь тогда, когда земля хорошо просохнет. Это именно то растение, которое лучше немного "забыть", чем залить водой.

Кентия

Пальма кентия в комнатных условиях может вырастать довольно большой – примерно до 3 метров в высоту и до 1 метра в ширину.

Несмотря на размеры, кентия не относится к слишком капризным растениям. Она растет медленно, хорошо адаптируется к помещениям и может жить много лет, если обеспечить ей базовые условия. Лучшее место для кентии – возле окна с фильтрованным светом. Прямых солнечных лучей в комнате лучше избегать, потому что они могут повредить нежные листья. Полив должен быть умеренным: почва не должна постоянно стоять мокрой.

Монстера

Монстера – одно из самых популярных крупных комнатных растений. Ее легко узнать по большим глянцевым листьям с характерными разрезами и отверстиями.

Это растение имеет очень выразительный вид и быстро становится главным акцентом в комнате. Монстере нужно пространство, поэтому лучше всего она смотрится в гостиной, кабинете или просторной спальне.

Несмотря на эффектный внешний вид, монстера довольно снисходительна к ошибкам в уходе. Ей подойдет яркий рассеянный свет, умеренный полив и место, где листья смогут свободно разрастаться. Если дать ей опору, растение будет выглядеть еще аккуратнее и естественнее.

Пальма маджести

Пальма маджести имеет пышные перистые листья и придает комнате ощущение тропического пространства. Она может вырастать примерно до 1,5–3 метров, а ее листья способны широко раскидываться в стороны, поэтому для этого растения желательно иметь свободный угол.

Растет такая пальма медленно, примерно на несколько десятков сантиметров в год, поэтому ее размеры увеличиваются постепенно. Она хорошо подходит для просторных комнат, где не хватает высокого зеленого акцента.

Маджести любит яркое или среднее освещение. Почва должна быть слегка влажной, но не заболоченной. Растение также любит более высокую влажность воздуха, поэтому его можно поставить рядом с другими комнатными растениями или неподалеку увлажнителя.

