Травля работников: Верховная Рада разрешила проверять работодателей во время военного положения

Работодателей в Украине снова будут проверять на предмет совершения травли своих работников. На время военного положения в стране был установлен запрет на такие проверки, однако Верховная Рада отменила его.

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В частности, украинские законодатели приняли в целом законопроект №11044, который и отменил этот запрет. Как отметили в парламенте, проект закона был разработан в связи с ростом количества жалоб в Госслужбу труда из-засовершения мобинга.

Мобинг заключается в нарушении прав человека непосредственно в трудовых отношениях, которое проявляется путем психологического и экономического давления для унижения человека, доведение его до увольнения и т.д.

Законом вносятся изменения в статью 16 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которыми предлагается установить, что в период действия военного положения, по заявлению работника или профсоюза, Дерслужба труда может осуществлять внеплановые меры госнадзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами независимо от формы собственности, вид труд.

Как подчеркивается, такие проверки могут проводиться и при действии правового режима военного положения. Однако внеплановые меры государственного надзора по вопросам совершения мобинга не могут осуществляться одновременно с внеплановыми мерами государственного надзора по другим вопросам.

Как сообщал OBOZ.UA, наказание за унижение и травлю на работе, то есть мобинг, в Украине появилось в конце 2022 года. А именно – 23 декабря вступил в силу закон о внесении изменений в КУоАП, согласно которому совершение мобинга для предпринимателей, использующих наемный труд, и должностных лиц может угрожать штрафом или даже общественными работами.

В целом мобинг уходит своими корнями в проблему детской жестокости. Школьники, устраивающие своим ровесникам психологический террор (буллинг), всегда несут эту модель поведения в свою взрослую жизнь.

Недавно украинское общество потряс случай, который произошел в Белой Церкви на Киевщине, где группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние снимали по телефону. Как стало известно, школьница – переселенка и просто хотела найти друзей. В настоящее время продолжается расследование по инциденту.

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