Топ-6 задач, которые нужно выполнить, чтобы ваш дом просто сиял от чистоты на Рождество и Новый год

Профессиональная уборщица Линси Кромби поделилась шестью лучшими советами по клинингу дома накануне Рождества и Нового года.

В недавнем видео в TikTok она рассказала о главных задачах, с которыми придется справиться перед праздниками, чтобы ваш дом просто сиял от чистоты.

Цветовая маркировка тряпок для уборки

Линси начала с простого совета – взяться за цветовую маркировку салфеток и тряпок для уборки.

По ее словам, это техника, которую многие люди полностью игнорируют, но она чрезвычайно важна и существенно упрощает сам процесс уборки.

"Например, назначьте розовый для тряпок раковины, синий – для салфеток для очистки туалета ... Поверьте, это значительно облегчает жизнь", – сказала она.

Правильно очищайте сливные отверстия

В интернете можно найти множество советов относительно самых эффективных методов очистки сливных отверстий, особенно когда от них появился неприятный запах, но Линси настаивает, что существует единственный "правильный" подход к решению этой задачи.

"Лучше не смешивайте пищевую соду с белым уксусом, просто используйте ее вместе с водой", – посоветовала эксперт.

Придайте блеск нержавеющей стали с помощью уксуса

Хотя уксус часто считается обязательным компонентом в наборе инструментов любого энтузиаста уборки, Линси рекомендует использовать его только для определенных участков дома. А именно – для полировки нержавеющей стали и придания глянцевого вида шкафам.

Правильно убирайте пыль

Правильный порядок во время уборки гарантирует, что вы эффективно используете свое время и не тратите усилия на уже обработанные участки. В видео можно увидеть, как Линси вытирает пыль с разных частей своего дома.

"Всегда начинайте сверху. Сначала собирайте пыль, потому что пыль падает, как снег, а когда вы пылесосите, двигайтесь во всех направлениях — на север, юг, восток, запад – поскольку он попадает прямо в волокна ковра", – отметила автор видео.

Двухэтапная уборка кухни

Следуя теме эффективности, Линси предложила применить двухэтапный метод для кухни, которая часто является самым шумным местом в доме.

Она сказала: "На кухне придерживайтесь двухэтапной процедуры уборки. Помойте поверхности теплой мыльной водой, чтобы удалить разливы и грязь, а затем продезинфицируйте чистой тряпкой".

Опорожните пылесос на 2/3

Наконец, Линси поделилась простым советом, как максимизировать эффективность вашего пылесоса.

"И мой последний праздничный совет: для лучшей работы пылесоса опорожняйте пылесборник, когда он заполнен на две трети, а не переполнен. Ваша техника позже вас поблагодарит", – объяснила она.

