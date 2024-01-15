В этом году в издательстве Vivat должно выйти 300 новых тайтлов. Мы всегда очень тщательно и придирчиво формируем издательский портфель. Поэтому все тайтлы, которые у нас выходят в свет или выйдут, достойны вашего внимания.

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Эти пять книг – лишь крохотная часть того, что мы можем проанонсировать в этом блоге. Но выбрала я их не случайно. Они написаны умными и смелыми женщинами, которые сегодня дают людям знание, сопротивление, вдохновение. Меняют украинское общество, усиливая роль женщины в нем на своем примере. И, мне кажется, вдохновляют других женщин выходить из тени, делиться своей силой, которая у них точно есть.

Далее текст на языке оригинала.

Настя Мельниченко “Зрозуміти і здолати булінг"

Коли ми говоримо про булінг, то завжди маємо на увазі булера і його жертву. Але забуваємо про спостерігачів, які або мовчки стежать за розвитком ситуації, або пристають на бік булера і підіграють йому. В обох випадках спостерігачі роблять це, щоб захистити себе. Це нормально, однак вони є тією рушійною силою, що здатна зупинити булера.

Булінг — це не проблема двох дітей чи людей, а ціла екосистема. Наприклад, у школі цю екосистему формують однокласники, учні з паралельних класів, батьки, вчителі, шкільні правила і традиції. І для того, щоб здолати булінг, треба зрозуміти, як функціонує окрема екосистема.

Настя Мельниченко написала надзвичайно важливу книжку, яка потрібна батькам, вчителям, дітям та всім дорослим. Вона не тільки пояснює, що таке булінг і як його розпізнати. А й вчить нас правильно діяти: говорити з дітьми, яких булять і які стали булерами, вчителів співпрацювати з батьками, батьків спілкуватися зі своїми дітьми. За даними ЮНІСЕФ, в Україні 24% дітей були жертвами булінгу, 44% — спостерігачами, 48% нікому не розповідали про цькування.

Однак булять не лише діти дітей, а й дорослі дітей, дорослі дорослих. І ця книжка унікальна тим, що розглядає різні варіації цього явища.

Христя Венгринюк “Моя мама — гора"

Бути мамою означає завжди бути сильною, зібраною, відповідальною. Непохитною горою, яка здатна терпіти будь-яке навантаження. Так ми звикли бачити цю роль. Але мами також можуть бути сумними, розгубленими, безпорадними або тривожними, як мама із книжки Христі Венгринюк. І це не робить їх поганими чи слабкими, це робить їх живими, реальними людьми, які мають великий діапазон почуттів та емоцій.

Книжка “Моя мама — гора" вчить дорослих приймати власну неідеальність. Просити про допомогу. Давати собі час на відпочинок і перезавантаження, бо батьківство потребує самосвідомості і сил. Бо інакше розгублені, нещасливі дорослі стають дітьми, а діти — занадто рано втомленими, нещасними дорослими.

На мою думку, цю книжку мають прочитати люди, які вже стали батьками, або тільки планують. Вона невеличка, але так багато може змінити у ваших життях.

Марина Мірзаєва “Жінки свободи"

Марина Мірзаєва написала цю книжку-щоденник на фронті. Спочатку повномасштабного вторгнення вона служить у третій окремий штурмовій бригаді ЗСУ, яку називає рідною. І саме побратими надихнули її створити “Жінок свободи".

У цій книжці авторка відтворює долі активісток-підпільниць, які долучилися до визвольного руху ОУН та УПА, а також ділиться своїми спостереженнями і думками з поля бою. Таким чином вона переплітає минуле з сучасним, формуючи картину нашого майбутнього, де нас однозначно чекає перемога і свобода. Бо колись ті жінки, як і Марина сьогодні, боролися проти росії. Боролися, усвідомлюючи, що готові померти, але не готові жити в окупаційній реальності.

Історії жінок, описані в цьому щоденнику, для багатьох стануть відкриттям і натхненням — настільки сильними вони були, настільки сильними є сучасні воїнки.

Цього року у нашому видавництві вийде збірка “Мотанка", до якої потрапили тексти низки сучасних українських письменниць. Вона також про жіночу силу, яка перетворює ворогів на ніщо, а темряву війни — на світло.

Олена Моренцова-Шулик “Смак свободи"

Варя мріє стати шеф-поваркою і готувати вишукані страви в престижному ресторані а не смажити яєчню у придорожному кафе. Мама амбіції дівчини не поділяє. Залицяльник теж. Але дівчина ризикує, бо мрія всього життя важливіша за обтяжливу стабільність. І переїжджає до Львова, де намагається знайти себе. Одного дня їй до рук потрапляє книга Ольги Франко “Перша українська загально-практична кухня", після чого Варя закохується в українські страви. Та справжньою несподіванкою для неї стає знайомство з пані Ольгою, яка хоче їй допомогти.

Це чудова, натхненна історія про мрію, віру в себе, кохання і самобутню українську кухню, якій немає рівних.

7 березня вийде однойменна стрічка “Смак свободи", над сценарієм якого працювала Олена Моренцова-Шулик. Варю зіграла Ірина Кудашова, а Ольгу Франко — Ірма Вітовська.

Катерина Калитко “Відкритий перелом голосу"

“Відкритий перелом голосу" — це збірка поезій про війну. Але на цій війні, якою б жахливою вона не була, є місце для кохання та віри. Катерина Калитко добирає слова, метафори, порівняння, які можна називати живими, бо вони залишають у серці глибокий слід. Нагадують про важливе і цінне — дім, який у нас намагаються відібрати, а ми маємо захищати його до останнього. Нагадують про силу козацького, неупокореного народу, який вміє воювати і вміє любити. Про життя, яке триває, і нам його треба жити попри все.

Ця книжка глибока і багатогранна, як саме життя. Але водночас сповнена світла і надії, як саме життя.