Топ-3 самых эгоистичных знаков зодиака

Самые эгоистичные знаки зодиака всегда ставят на первое место собственное благополучие. Эти люди менее склонны к эмоциональной вовлеченности в отношения и склонны доминировать над своим партнером.

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Они харизматичны и уверены в себе, что очень привлекательно. Они не жалуются на недостаток успеха. Они притягивают людей, как магнит, но нужно быть осторожными. Длительные отношения с одним из этих трёх знаков зодиака могут превратиться в настоящий кошмар, пишет OBOZ.UA.

Лев

Лев (23 июля – 22 августа) – самый эгоистичный знак зодиака. Огненный темперамент этого астрологического короля джунглей имеет свои преимущества и недостатки, и последние обычно становятся очевидными уже через несколько месяцев отношений. Лев обладает врождённым шармом и природными лидерскими качествами, что позволяет ему быстро обвести партнёра вокруг пальца.

Компромиссы редко встречаются в длительных отношениях. Львы эгоистичны, поэтому они ставят собственный комфорт выше мнения любимого человека. Это касается даже таких вопросов, как выбор автомобиля или мебели для совместной квартиры. Львы подпитывают своё эго комплиментами. Поэтому, когда их вторая половинка перестает проявлять интерес, они могут изменить ей или уйти ради кого-то, кто лучше соответствует их обстоятельствам.

Дева

Еще один эгоист по знаку Зодиака — это, конечно же, Дева (24 августа — 23 сентября). Люди, рожденные под этим знаком, — мастера планирования собственной жизни и жизни других. Они наблюдательны и умны, но это заставляет их думать, что они все знают лучше и имеют право читать нотации своему партнеру. В конечном итоге это может навредить романтической стороне отношений. Искра между двумя людьми погаснет, и отношения станут болезненно практичными.

Также важно помнить, что проводить время с Девой нелегко. Девы слишком эгоцентричны, чтобы наслаждаться разговорами о ком-то, кроме себя. А когда их долго не спрашивают о мнении, они становятся ворчливыми и высокомерными.

Скорпион

Последним в списке самых эгоистичных знаков зодиака является Скорпион (23 октября – 21 ноября). Этот человек считает, что "в любви, как и на войне, все средства хороши". Они стремятся к полному контролю над всем, что происходит в их доме. Часто они даже не осознают, что для достижения своих целей прибегают к интригам и манипуляциям.

Слова "бескорыстие" нет в словаре Скорпиона. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут притворяться альтруистами, но их действия всегда имеют скрытый мотив. Они предлагают убрать гараж для родителей своей второй половинки, но позже выясняется, что они сделали это, чтобы вызвать благодарность у своей второй половинки и, например, согласиться на их заветный отпуск.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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