Только испортите: какие кусты не стоит обрезать осенью

Осенью садоводы часто берутся за секатор, пытаясь подготовить растения к зиме. Однако с некоторыми декоративными кустарниками спешить не стоит. Несвоевременная обрезка может привести к тому, что следующей весной они почти не зацветут.

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Причина проста: часть растений формирует цветочные почки не весной, а еще в конце лета или осенью на побегах текущего года. Именно из них в следующем сезоне и появятся цветы. OBOZ.UA объясняет: срезая такие ветки перед зимой, вместе с ними можно удалить и будущее цветение.

Почему осенняя обрезка подходит не всем кустарникам

Перед обрезкой важно знать, на каких побегах цветет конкретное растение. Если бутоны формируются на прошлогодних ветках, сильное осеннее укорачивание ей противопоказано.

В таком случае осенью лучше ограничиться санитарной обрезкой – удалить сухие, сломанные, поражённые болезнями или явно повреждённые побеги. А формирующую или омолаживающую обрезку перенести на более благоприятное время.

Сирень

Сирень закладывает цветочные почки на побегах предыдущего года. Поэтому, если осенью сильно укоротить ветки, весной можно получить пышную листву, но значительно меньше соцветий.

Лучше всего формировать сирень после того, как она отцветет. В этот период удаляют старые соцветия, лишнюю поросль и ветки, которые загущают куст.

Форзиция

Форзиция зацветает одной из первых весной, ещё до появления густой листвы. Ее желтые цветы формируются на побегах прошлого сезона.

Именно поэтому осенью куст не стоит сильно обрезать. Основную обрезку проводят уже после цветения, когда можно без вреда удалить старые и неудачно расположенные побеги.

Вейгела

Аналогичное правило действует и для вейгелы. Основное весеннее цветение происходит на прошлогодних ветвях, где цветочные почки закладываются заранее. Сильная осенняя обрезка может существенно уменьшить количество цветов. Перед зимой лучше удалить только сухие, слабые или поврежденные побеги.

Садовый жасмин

Если осенью слишком сильно проредить или укоротить куст, можно срезать часть побегов, которые должны были зацвести в следующем сезоне. После завершения цветения растение уже можно смелее прореживать, вырезая старые и лишние ветки.

Крупнолистная гортензия

Особой осторожности требует крупнолистная гортензия. У многих её сортов цветочные почки формируются именно на прошлогодних побегах.

Из-за этого радикальная осенняя обрезка может лишить куст цветов в следующем сезоне. Осенью достаточно удалить поврежденные и сухие части растения. В то же время правила могут отличаться в зависимости от конкретного сорта, ведь существуют и ремонтантные гортензии, способные цвести как на старых, так и на молодых побегах.

Какие кусты можно обрезать осенью

Полностью отказываться от осенней обрезки декоративных растений не нужно. Некоторые виды образуют цветы на молодых побегах нового сезона, поэтому обрезка старых ветвей не лишит их будущего цветения.

К таким растениям относятся метельчатая и древовидная гортензии, японская спирея, спирея Бумальда, перстач кустарниковый, дерэн белый.

Впрочем, даже для них важно учитывать погоду и климат. Поздняя обрезка перед сильными морозами может ослабить растение, поэтому в более холодных регионах формировку нередко переносят на раннюю весну.

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