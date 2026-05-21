'То, что объединяет украинцев': Порошенко в День вышиванки показал праздничное фото с командой

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ежегодно команда пятого президента традиционно делает совместные фотографии в вышитых рубашках.

Видео дня

"Как много она пережила, наша вышиванка. Как много горя и радости видит она до сих пор. Ее прятали от чужой власти. Берегли в сундуках во времена голода и репрессий. Передавали детям, когда за украинскую идентичность ломали судьбу. Она проходила сквозь лагеря, ссылки, запреты и долгие десятилетия, когда империя пыталась стереть само упоминание об Украине", – написал Порошенко в соцсетях.

"Она до сих пор в окопах. В чемоданах тех, кто был вынужден спасать детей от российских ракет. До сих пор в тайных шкафах на оккупированных территориях, где люди берегут ее рядом с флагом и ждут дня освобождения. Для кого-то это рубашка от бабушки, семейная реликвия. Для кого-то первая вышиванка, купленная уже во время большой войны. Для всех очень красивая традиция и настоящий оберег. То, что объединяет украинцев, сшивает разные поколения, регионы, предпочтения, взгляды", – пишет Петр Порошенко.

"Вышиванка везде, где есть украинцы. Спасибо каждому, кто сегодня в вышиванке. Посмотрите, как улицы наших городов сегодня наводнены красивыми и искренними людьми в вышиванках. Их никто не просил, не заставлял, не организовывал. Они просто хотят быть украинцами. Спасибо нашим воинам, благодаря которым мы можем надевать ее свободно. И делаем все, чтобы больше никто и никогда не смог нам запретить быть собой. С Днем вышиванки, Украина!", – пишет Порошенко.