"Типичная практика черного рынка": в Минцифре отреагировали на слив базы с данными 20 млн украинцев

Министерство цифровой трансформации Украины отреагировали на слив базы с данными 20 млн украинцев. В ведомстве рассказали, что никаких сливов персональных данных из Дії не было.

Видео дня

Минцифры заявило, что распространенные файлы – это фальсификация и они не являются результатом взлома Дії. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Попытка дискредитации

В ведомстве рассказали, что после информации о возможном сливе было проведено расследование, по результатам которого установлено, что распространенные файлы являются результатом фальсификации.

Также там добавили, что расценивают распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на Дію и подрыв доверия к государственным сервисам.

"Конкретно – опубликованные файлы – это смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика черного рынка: старые истоки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый ливень и ввести людей в заблуждение", – говорится в заявлении министерства.

Что предшествовало

Утром 21 сентября народный депутат Александр Федиенко заявил, что злоумышленники слили в сеть базу данных с личной информацией десятков миллионов украинцев. Фактически в открытом доступе оказались имена, номера телефонов, адреса электронных почт и прочая информация о гражданах. По предварительным данным, речь идет о компиляции из открытых баз, а не украденных данных с конкретного портала.

Напомним, хакер назвал главные правила, как защитить себя от взлома и каких паролей стоит избегать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где могут храниться ваши данные и почему не стоит пользоваться сервисами из США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!