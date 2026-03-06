Тихий разрушитель: топ-7 вещей, которые категорически нельзя мыть содой

Пищевая сода остается королевой экологической уборки – она прекрасно подходит для очистки эмалированных внутренних поверхностей духовок, прочистки сливов или освежения ковров.

Однако, как и со всеми хорошими вещами в жизни, умеренность и знания являются ключевыми. Вот жестокая правда о том, где эта кулинарная алхимия приносит больше вреда, чем пользы, пишет OBOZ.UA.

Алюминиевые кастрюли

Может показаться логичным оттирать пригоревшие остатки на вашей любимой алюминиевой кастрюле пищевой содой. Но пищевая сода является щелочным веществом, а алюминий – это металл, который любит реагировать. В результате произойдет окисление. Ваша блестящая посуда не только потеряет свой блеск, но и станет серой или даже черной.

Мрамор и гранит

Камни, такие как мрамор и гранит, защищены специальным покрытием, которое абразивная сода с удовольствием разъедает. Результатом станут матовые пятна и шероховатая поверхность, которая будет выглядеть так, будто ее натерли стальной ватой. Чистя эти поверхности содой, вы лишь гарантируете себе еще больше грязи.

Стекло и зеркала

Пищевая сода – это абразив. Это означает, что она действует как крошечные песчинки. Хотя может казаться, что вы очистили стекло в совершенстве, на самом деле вы создаете микроскопические царапины. Со временем эти царапины будут накапливаться, и ваше дорогое зеркало в коридоре будет выглядеть мутным, будто вы смотрите сквозь туман. Для стеклянных поверхностей используйте уксус или специальное чистящее средство.

Смартфоны и планшеты

Сенсорные экраны покрыты олеофобным покрытием, которое отталкивает жир и предотвращает появление отпечатков пальцев. Но для его чистки не подходят абразивные средства. На самом деле вы лишь снимете защитный слой, сделав экран магнитом для грязи и царапин. Лучше используйте для этого ткань из микрофибры.

Деревянная мебель и полы

Деревянные поверхности, особенно те, что имеют глянцевую или лакированную отделку, не дружат с пищевой содой. Ее зернистая текстура действует как эксфолиант, который не нужен вашему паркетному полу. Пищевая сода может проникать в лак, высушивать древесину и оставлять эти надоедливые беловатые пятна, похожие на повреждения от влаги. Если вы не хотите, чтобы ваш обеденный стол выглядел так, будто он пережил наводнение, используйте специальное средство для чистки древесины.

Антикварные серебряные и позолоченные предметы

Если у вас дома есть серебряный сервиз или позолоченная тарелка вашей бабушки, будьте осторожны. Хотя пищевая сода в сочетании с алюминиевой фольгой удаляет потускнение с серебра, она слишком агрессивна для антикварных изделий. Она может удалить патину, которая придает предмету его ценности, или поцарапать мягкую поверхность золота. В мире антиквариата "чрезмерно очищенный" часто является синонимом "обесцененный".

Керамическая плитка (осторожно со стыками!)

Пищевая сода на самой керамике не является проблемой. Проблема возникает с затиркой, когда вы смешиваете пищевую соду с уксусом (что делают почти все). Эта реакция образования пузырьков, которая кажется такой эффективной, в конце концов может ослабить старые и хрупкие швы затирки. Вы можете не заметить этого сразу, но со временем затирка может начать крошиться.

