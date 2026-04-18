Терминалы начали выключаться: SpaceX Маска создала Украине новые проблемы со Starlink

Часть терминалов Starlink в Украине внезапно потеряла связь после изменений в политике компании SpaceX. Речь идет о новых правилах верификации оборудования, которые ввели без согласования с украинской стороной.

В Министерстве цифровой трансформации Украины уже выясняют причины ситуации и работают над ее урегулированием. Об этом сообщает издание dev.ua.

Отключения начались после обновления политики пользования сервисом. Изменения касаются процедуры проверки терминалов для выявления устройств, которые могут использоваться российскими силами.

Во внутренних сообщениях подразделениям отмечается не вмешиваться в работу оборудования и не перезагружать терминалы. Такие действия могут повторно запускать процесс проверки и продлевать время отсутствия связи.

Напоминаем, что в железнодорожных поездах "Интерсити" в Украине может исчезать Wi-Fi. Беспроводной интернет недоступен из-за ограничения на скорость движения, которое ввела компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX, чьими терминалами пользуется "Укрзализныця".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после потери россиянами доступа к спутниковому интернету Starlink, украинские войска вернули под свой контроль около 400 квадратных километров территории. Контрнаступление позволило снизить эффективность вражеской артиллерии и дронов и отодвинуть оккупантов от окраин Запорожья.

