Теплая осень в разгаре, но есть нюансы: синоптики сказали, какой погоды ожидать в понедельник

В начале недели украинцев ожидает относительно спокойная осенняя погода. В понедельник, 3 ноября, по всей территории страны будет преобладать переменная облачность без осадков, сообщили в Укргидрометцентре. Лишь на западе возможны дожди различной интенсивности – от умеренных до значительных в горных районах Карпат.

Синоптики Укргидрометцентра уточнили, что ночью и утром местами в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет образовываться туман, что может снизить видимость на дорогах.

Ветер и температура

Погода будет сопровождаться юго-восточным ветром со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8°, днем столбики термометров поднимутся до +11...+16°. В Киеве и области будет без осадков: ночью +6...+8°, днем +13...+15°, а в столице – немного прохладнее, +8...+13°.

Несмотря на календарную осень, температура остается комфортной, и, по словам синоптиков, такая теплая погода будет держаться еще несколько дней.

Киевщина без сюрпризов

Для жителей Киевской области понедельник пройдет спокойно – без осадков и с небольшими колебаниями температуры. Ветер с юго-востока, средней силы, местами с порывами. Осень в этом году задержала холод, поэтому пока есть время насладиться последними теплыми днями.

