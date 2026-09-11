Тельцы, хотите результата – пора действовать, а Львам повезет просто так: гороскоп на 11 сентября

Пятница, 11 сентября 2026 года, может быть напряженной, но не стоит нервничать. Лучше сосредоточиться на новом и выгодном. С 5:28 утра новолуние будет в Деве, что откроет нам доступ к различным необычным идеям. Стоит встречаться с людьми, учиться или путешествовать. Также можно смело спрашивать мнения других, искать совета или собирать необходимую информацию. Различные мероприятия и встречи пройдут успешно, но ничего не следует делать насильно.

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Астрологи утверждают, что новолуние, прежде всего, способствует обновлению, стоит выделить время на отдых.

Овен

Вы будете открыты новым идеям. Вы будете общаться с друзьями, узнавать мнения других людей и искать совета. На работе вас вдохновит разговор с более опытным человеком. Меркурий в оппозиции значительно способствует обучению и получению интересной информации. Во второй половине дня стоит позвонить друзьям, так как у них будут интересные предложения по различным мероприятиям и поездкам.

Телец

Тригон новолуния будет мотивировать вас к действию, а Венера в оппозиции принесет новое вдохновение и возможности. Ваши идеи будут оценены по достоинству, и кто-то важный начнет ценить вас больше. День также благоприятен для быстрых покупок или путешествий. После обеда настанет время для развлечений. Вы найдете помощника для скучных дел, и почувствуете, что вместе легче справляться с задачами. На свидании кто-то исполнит вашу мечту, если вы проявите терпение.

Близнецы

Расскажите о своих успехах, попросите повышения зарплаты или других привилегий. Некоторые могут немного завидовать, но это вам не повредит. Будьте позитивны, чаще улыбайтесь, и вам будет легче добиться успеха. Вечером у вас появится время для отдыха и размышлений. Вы можете принять важные решения относительно своего питания или образа жизни, а квадратура новолуния также благоприятствует медитации и саморазвитию.

Рак

Стоит приложить больше усилий, потому что в финансовом плане вам повезло больше. Однако будьте независимы и не ввязывайтесь в чужие проблемы. Если вы останетесь верны себе, у вас не будет проблем и сомнений. После работы подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Вы заслуживаете награды за все свои трудности. А когда восстановите равновесие, будете рады встретиться с друзьями.

Лев

День пролетит незаметно. Вам не о чем будет рассказывать, и новые дела не будут стоить затраченных усилий. Вместо того чтобы спешить, спланируйте веселые выходные. После обеда — хорошее время для самосовершенствования. Встречи с друзьями или новое хобби окажутся наиболее интересными вариантами для послеобеденного времени. Квадрат Венеры способствует расслаблению, но только в хорошей компании, так как некоторые скучные знакомые могут оказаться раздражающими.

Дева

Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь, и новолуние в соединении с вашим знаком поможет вам в этом, поскольку вы будете полны оптимизма. Планируйте важные задачи, ищите новые возможности, особенно финансовые. Однако в любви действуйте осторожно. Если ваш партнер начинает вам доверять, не начинайте разговор. Кто-то может потребовать от вас большей нежности и эмоциональной близости; не избегайте интимности.

Весы

Пока другие обсуждают что-то, вы займетесь интересными делами. Вы будете сосредоточены и решительны, а соединение Меркурия с планетой поможет вам сконцентрироваться на важных вещах. Шум, который поднимают некоторые окружающие, вас не затронет. Хотя сегодня вы будете немного уставать, вы посчитаете пятницу успешной. Вечером настанет время для награды. Свидание или встреча с друзьями поднимут вам настроение.

Скорпион

Сегодня вы можете получить больше, чем в другие дни, поскольку секстиль новолуния особенно благоприятен для приобретения новой информации и навыков. Однако после работы сохраняйте баланс. Слишком много обязанностей может снизить ваш энтузиазм, поэтому стоит отдохнуть. Вечером спокойно подумайте, как вы можете избежать потерь на работе, одновременно уделяя больше времени хобби и другим важным для вас делам.

Стрелец

Вы будете немного рассеянны. Постарайтесь уделить внимание деталям различных дел, проверьте свои счета. Если вы будете держать все под контролем, то избежите проблем. Не ввязывайтесь в светские интриги. Ваша интуиция подскажет вам, с кем лучше общаться, но не беспокойтесь обо всем, что услышите сегодня. Во второй половине дня вас охватит прилив хорошего настроения, и дружелюбный человек принесет хорошие новости.

Козерог

Вы будете общительны и очень любознательны, и счета или скучные разговоры не будут вашей сильной стороной. Возможно, вы немного отстанете от графика работы, но не будете по этому поводу беспокоиться. Если у вас не хватает времени на работу, обратитесь за помощью к полезным помощникам. Тригон Луны благоприятствует консультациям и переговорам, но не стоит слепо доверять каждому новому предложению. Выбирайте то, что действительно приносит вам удовлетворение.

Водолей

Не берите на себя слишком много, иначе можете почувствовать слабость. Выпейте чашечку кофе или чая, а затем постарайтесь не забыть о важных делах. Сосредоточьтесь, и вы избежите проблем. Вечером вам захочется провести время в одиночестве, помедитировать, помечтать или хотя бы расслабиться. Почитайте книгу или посмотрите сериал, и вы восстановите силы и придумаете еще лучшие идеи.

Рыбы

Стоит обратиться за поддержкой, даже если обычно вы со всем прекрасно справляетесь сами. Однако сегодняшнее новолуние в оппозиции заставит людей стать для вас важными. Тригон Марса также благоприятствует хорошим идеям для сотрудничества, но не спорьте из-за пустяков, даже если считаете себя правым. Некоторые вещи лучше оставить в покое, и все само собой уладится. В любви вас ждет успех, потому что тригон Венеры благоприятствует вам; просто наберитесь смело.

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