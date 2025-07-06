Тело как инструмент силы: история 'Титана' из ССО, который поставил цель попасть в Книгу рекордов Гиннеса

В середине октября прошлого года инструктор по физической подготовке Сил специальных операций Александр Титенко оказался в эпицентре внимания СМИ.

Видео дня

Такое уважение военному досталось из-за его невероятного поступка: отдавая должное побратиму Дмитрию Красновскому, который имеет высокую ампутацию обеих ног, Александр в рамках столичного "Марафона несокрушимости" толкал тележку с другом 42 километра! Пересекая финишную прямую, под аплодисменты зрителей ребята крепко обнялись, символизируя настоящее братство.

OBOZ.UA рассказывает о незаурядном человеке, который за военные победы был награжден орденом "За мужество" III степени, а за многочисленные спортивные – внесен в Книгу рекордов Украины.

Братство на марафонской дистанции

"Дмитрий – мой хороший друг, нам пришлось пройти вместе много испытаний, – вспоминает тот, уже исторический, 42-километровый пробег Александр. – Он замечательный спортсмен, отважный Воин, до полномасштабного вторжения шесть раз бегал марафон. В боях за Северодонецк и Бахмут получил тяжелое ранение. Сначала хотел бежать сам, но сказал: "Давай вместе!"

Этим поступком спецназовец хотел показать людям, прежде всего военным, которые получили тяжелые ранения, что жизнь на этом не заканчивается. Что всегда найдется товарищ, который поддержит тебя и поможет почувствовать те же эмоции, которые когда-то ты чувствовал с ногами. Главное – найти в себе силы и мотивацию.

Титенко, который в армии получил характерный позывной "Титан", родился на Кировоградщине. В ДЮСШ Новоукраинки занимался в секциях футбола и бокса, а в свободное время открыл для себя воркаут. Его традиция – на день рождения подтягиваться столько раз, сколько исполнилось лет. Плавает в реке круглый год, в любую погоду, а зимой оригинально поздравляет друзей с днем рождения. Ныряет в прорубь и из нее говорит слова поздравления.

"Ничего особенного, но поздравления нестандартные, всем нравятся", – улыбается "Титан", вспоминая реакцию друзей.

Вместо преподавания в школе – спецподразделение

Когда осознал, что Новоукраинка не дает спортивной перспективы, поступил в Кропивницкий спортивный лицей, а после его завершения – в педагогический университет им. В. Винниченко по направлению тренер-преподаватель. Вместе с университетской футбольной командой "Буревестник" стал чемпионом Кировоградской области, а когда тренер перестал ставить его в стартовый состав, переключился на бокс.

В первый же год занял второе место на чемпионате области, лишь по очкам уступив в финале. А уже в следующем году стал чемпионом. При всем том, выступая на таком уровне, рассчитывать на должный финансовый доход не приходилось...

"В том то и дело, что после завершения обучения деньги нужно было зарабатывать, – с улыбкой вспоминает бурную молодость Александр. – А в школе свободных ставок учителя физкультуры не было. Попробовал себя охранником, потом вел спортивную секцию в детском саду. Но это был путь в никуда, и в 2013 году пошел служить в 3-й полк на должность "старшего разведчика". Пришел в мирное время, а через полгода началось..."

Когда важно вовремя жениться

Война быстро расставляет все по своим местам и открывает настоящие лица. Тогда на плечи спецназовцев выпали крайне специфические задачи, выполнение которых требовало чрезвычайных навыков и знаний. Собственно, для этого и существуют ныне элитные Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, работа которых хорошо известна нашему врагу. Как парня молодого и упорного, Александра в составе боевого подразделения отправили на едва ли не самые горячие направления – в Иловайск и Дебальцево.

"Тогда трудно было осознать, что ты на войне, что Россия, прикрываясь донецким "ополчением", вымышленными "шахтерами" и "металлургами", пытается захватить наши территории. Психологически было очень тяжело. Руки дрожали, когда ребята заряжали магазины. Мы были неплохо натренированы, но понимание, что ты на войне, пришло не сразу, а после первых боевых выходов", – вспоминает "Титан".

В начале августа 2014 года, после нескольких месяцев боев, подразделение вывели на ротацию, а Александр, имея несколько выходных, отправился домой – расписаться с женой. Молодожены рассуждали: на войне случиться может все, поэтому лучше иметь официальный брак. И именно в это время его подразделение попало в окружение, один побратим погиб.

"Могу предположить, что желание жениться спасло жизнь", – вспоминает военный.

Награда за точный выстрел

На его глазах и при непосредственном участии ССО сформировались как отдельный род войск. Именно в нем встретил полномасштабное вторжение, а это – начало отдельной страницы жизни.

"Я уже был опытным разведчиком, поэтому и требования были соответствующие. Не люблю вспоминать боевые выходы, пусть обо всем этом будет сказано и написано после нашей победы", – так всегда многословный Александр реагирует на просьбу рассказать интересные истории боевых задач.

Когда уж очень попросить, вспоминает боевой эпизод, за который был награжден орденом "За мужество" III степени: "Это была двухэтапная спецоперация. Сначала удалось "отжать" у сепаров самоходную гаубицу МСТА. На ней наш расчет работал возле Красногоровки, когда километрах в 15-ти заметили вражеский танк. Я тогда был обычным номером обслуги, выполнял свою работу. Но ребята доверили, как говорится, нажать на спусковой крючок. Какая же была радость, когда с дрона увидели прямое попадание и яркий фейерверк! Был очень счастлив! Наверное, такие эмоции пережил впервые в жизни".

24 февраля 2022 года встретил в наряде. Мой коллега, ныне, к сожалению, покойный Толя Приходько сказал тогда: "Началось! Бомбят Киев". На подсознательном уровне и раньше понимал, что война будет, но, как это всегда бывает, хотелось верить в лучшее. Отправился в Донецкую область, где в составе группы огневой поддержки защищал Марьинку. Работал на 120-мм миномете".

Тело как инструмент силы

Пройдя немало "горячих точек", сейчас "Титан" в 4-м полку ССО занимает должность инструктора по физподготовке и спорту. Тот случай, когда служба и хобби совпадают на сто процентов. Военный считает, что физическая подготовка должна занимать более весомое место в подготовке военного, а особенно – спецназовца. Сейчас сержант участвует в формировании подразделения, которое хоть и было недавно основано, уже имеет на своем счету мощные результаты.

"Ко мне чуть ли не каждый день прибывают новобранцы из цивилки. Лишь небольшая часть из них хорошо готова физически, а времени у меня и моих коллег, чтобы привести состояние всех хотя бы к удовлетворительному, мало. Учитывая плотный график, занимаемся три раза в неделю по полтора часа, а нужно, на мой взгляд, ежедневно. Чтобы подготовить бойца к требованиям спецподразделения, необходимы полгода, а столько времени ни у кого нет. Поэтому приходится форсировать подготовку, мотивировать ребят работать над собой в свободное время", – рассказывает Александр о подготовке своих подчиненных.

Всех интересует, что входит в перечень спортивных нормативов, которые нужно выполнить для зачисления в ССО. Они не заоблачные и под силу подавляющему большинству активных по жизни людей. Это пробежать на время 100 и 3000 метров, а также подтянуться не менее 15 раз. "Всегда говорю, что в ССО нужен характер, – так общается с молодежью опытный военный. – Физуху мы вам подтянем, никуда вы не денетесь. На задании нам нужно чувствовать друг друга, иногда работать через "не могу". В группе мы все как братья. Если кто-то выпадает, за него работу должен выполнять другой".

На-гора – мировые рекорды

"Титан" считает, что человек должен быть физически развитым. Доказывает это в подразделении собственным примером, участвуя чуть ли не во всех соревнованиях среди военных. Это могут быть пробеги, заплывы, толкание гирь, единоборства. Есть еще одно упражнение, с которым он хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса, посвятив рекорд другу Игорю "Яше" Замоцкому. Подтянуться, выйти силой на перекладину на две руки – и так за час 402 раза.

Еще с детства Александр увлекался воркаутом, а одним из самых любимых упражнений было берпи. Кто не знает, это комплекс движений на координацию – планка, отжимания, приседания и выпрыгивания. Упражнение чуть ли не на все группы мышц, помогает сбросить лишний вес. За час сделал 870 берпи, что было снято на видео и передано в реестр Книги рекордов Украины. Оказалось, что это является национальным достижением. В будущем хочет установить уже мировой рекорд по этому упражнению и посвятить его победе нашего государства над рашизмом. Для этого нужно сделать 952 повторения за 60 минут.

Кто-то скажет, что этому парню энергию некуда девать, кто-то, что он от спорта сходит с ума. Только познакомившись с ним поближе, понимаешь, насколько многогранным и неординарным является этот человек. Он защищает Украину, агитирует за занятия спортом, ведет широкую просветительскую работу, а в жизни является прекрасным семьянином и другом. Он считает: "Все мои спортивные достижения приобретаются только при поддержке близких и родных, которых бесконечно люблю и уважаю".

Амбассадор ССО: служба на максимуме

В начале года "Титан" согласился на предложение стать амбассадором ССО. Теперь в его обязанностях – быть лицом элитного рода сил ВСУ, который выполняет самые сложные и самые секретные операции. Делает это в направлении, где является настоящим профи, – в спорте.

"Сейчас идет набор в ряды ССО, в Киеве, Хмельницком, Кропивницком и Днепре активно работают офисы рекрутинга. Уверен, служить в ССО может каждый, главное – иметь сильное желание и найти себе занятие по специальности. Но если вы еще думаете, не теряйте время – подтяните физическую подготовку. Бегайте, плавайте, ходите в тренажерку. Поверьте, это очень важно! Хорошая подготовка поможет не только выполнить поставленные задачи, а иногда и спасти жизнь", – рассказывает спецназовец на встречах с рекрутами.

А еще "Титана" часто спрашивают о мотивации службы в ССО. У него она очень простая – не ждать, пока враг придет в твой город, а попытаться дать ему отпор уже сейчас. Ведь это наш гражданский долг – защищать родную страну!

Хочешь присоединиться к элите ВСУ? Обращайся в "ССО Рекрутинг"!

Адреса офисов ССО Рекрутинг:

– Киев, Оболонская набережная, 7, корпус 1.

– Днепр, проспект Александра Поля, 2.

– Хмельницкий, ул. Соборная, 16. ЦНАП.

– Кропивницкий, ул. Виктора Чмиленко, 53/35.